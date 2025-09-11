ASUS поповнює лінійку ExpertBook ноутбуками на платформі AMD

+22

голоса Tweet

Українське представництво ASUS провело онлайнову презентацію нових ноутбуків ExpertBook для бізнесу, що базуються на платформі AMD.

На початку своєї презентації Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS, нагадав структуру лінійки бізнес-ноутбуків ExpertBook. Її топова модель B9 відрізняється легкою вагою - близько 990 грам - завдяки використанню магнієво-літієвого сплаву, тому претендує на звання найлегшого 14-дюймового бізнес-ноутбука. Рішення середнього рівня – P5 та B5, тоді як до пристроїв початкового рівня відносяться P3 та P1, а також B3 та B1.

Новий 16-дюймовий ноутбук ExpertBook P3 – це пристрій класу Copilot+ PC, що пропонує бізнес-рівень продуктивності у зручному, захищеному й портативному корпусі

Новий 16-дюймовий ноутбук ExpertBook P3 (PM3606) – це пристрій класу Copilot+ PC, що пропонує бізнес-рівень продуктивності у зручному, захищеному й портативному корпусі. Оснащений процесором AMD Ryzen AI 7 350, ExpertBook P3 впевнено справляється з повсякденними завданнями та застосунками на основі штучного інтелекту, залишаючись мобільним – саме так, як потрібно сучасним професіоналам.

Ноутбук може бути оснащений матовим дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує високу якість зображення за різних умов освітлення – ідеально для презентацій та роботи на відкритому повітрі. Завдяки підтримці двох SSD користувачі можуть розширювати обсяг сховища у міру зростання бізнесу, не турбуючись про нестачу простору для важливих файлів і програм.

Акумулятор високої ємності (70 Вт·год) забезпечує автономну роботу та високу продуктивність ноутбука впродовж цілого дня. Модель обладнана системою охолодження ExpertCool, що ефективно працює незалежно від того, відкритий ноутбук чи закритий. Суцільнометалевий корпус і продумане розташування всіх портів сприяють комфорту й зручності користування мишею.

Іван Омельченко продемонстрував наскільки просторим став тачпад ноутбука ExpertBook P3

ExpertBook P3 змінює формат віддаленої співпраці завдяки інтелектуальним функціям штучного інтелекту, реалізованим у програмному забезпеченні ASUS AI ExpertMeet. Ця сучасна система для відеоконференцій пропонує можливості перекладу субтитрів в режимі реального часу, автоматичне створення підсумків зустрічей та інтелектуальне шумозаглушення, що робить віддалену роботу й спілкування з клієнтами ще продуктивнішими та зручнішими.

ExpertBook P3 забезпечує найвищий рівень захисту завдяки комплексу рішень ASUS ExpertGuardian. Пристрій оснащений BIOS із підтримкою стандарту NIST SP 800-155, що відповідає корпоративним вимогам безпеки, вбудованим сканером відбитків пальців для швидкої й захищеної автентифікації та чипом TPM 2.0 для апаратного шифрування. Такий багаторівневий підхід до безпеки гарантує захист конфіденційних даних – від апаратної до програмної частини, незалежно від місця роботи користувача.

Ноутбук відповідає вимогам військово-промислового стандарту MIL-STD-810H, тому відзначається підвищеною надійністю. Клієнтам також доступні сервіси ASUS Business Support, які забезпечують їм упевненість у довготривалій експлуатації пристрою та оперативну підтримку в разі потреби.

Нові ноутбуки ExpertBook P1 створені для адміністраторів і професіоналів, які раціонально підходять до бюджету та потребують надійних базових рішень без компромісів. Модель ExpertBook P1 (PM1503) з 15,6-дюймовим екраном формату Full HD поєднує високу продуктивність і функціональність у практичному дизайні, що відповідає вимогам ділових користувачів.

ExpertBook P1 (PM1503) – стильний і легкий ноутбук вагою від 1,6 кг та новим елегантним дизайном. Він відкриває новий рівень ефективності й продуктивності щодня та пропонує функції Copilot у Windows, що активуються одним натисканням спеціальної клавіші.

Пристрій має сучасну конфігурацію, до складу якої можуть входити процесор AMD Ryzen 7, оперативна пам’ять DDR5 обсягом 64 ГБ і два SSD місткістю до 1 ТБ.

ExpertBook P1 також пропонує вбудований сканер відбитків пальців і модуль шифрування TPM 2.0, які допоможуть забезпечити конфіденційність персональних і комерційних даних. Ноутбук пройшов тестування за військово-промисловим стандартом MIL-STD-810H, що підтвердили його стійкість до екстремальних умов експлуатації. Висока надійність зводить до мінімуму технічне обслуговування, тож цей ноутбук завжди працюватиме з максимальною віддачею.

Пристрій оснащений низкою функцій на основі AI, зокрема двостороннім шумозаглушенням для кришталево чистого зв’язку та камерою зі штучним інтелектом для покращення якості зображення під час нарад. Цей ноутбук створений для виняткової зручності: його інтерфейсні порти розташовані таким чином, щоб створити вільний від кабелів простір із правого боку пристрою для комфортного користування мишею. Система охолодження ASUS ExpertCool P1 гарантує його стабільну роботу в будь-якій ситуації – як при відкритій, так і закритій кришці, і за будь-якого навантаження. При цьому тепле повітря виводиться зовні крізь вентиляційну решітку в задній частині корпусу, подалі від руки з мишею.

Нові ноутбуки ExpertBook P1 створені для адміністраторів і професіоналів, які раціонально підходять до бюджету та потребують надійних базових рішень без компромісів

Ноутбуки серії ExpertBook BM1 – міцні, надійні та універсальні пристрої, готові до умов сучасного ділового світу. Вони оснащені процесорами AMD, до моделі до моделі Ryzen 7 з графікою AMD Radeon, до 64 ГБ оперативної пам’яті, містким накопичувачем, а також яскравим екраном зі співвідношенням сторін 16:9 – і все це у витонченому корпусі вагою від 1,6 кг. Безперебійне підключення до мережі забезпечує модуль (до Wi-Fi 6E) і повний набір інтерфейсних портів. Крім того, вони відрізняються надійністю військового класу та екологічним дизайном, що демонструє прагнення компанії ASUS до принципів сталого розвитку.

ASUS ExpertBook BM1 виконаний у тонкому корпусі зі стильним оздобленням, дизайн якого натхнений архітектурними ідеями, понад 25% матеріалів корпусу отримано із вторинної сировини. Екран ноутбука розкривається на кут до 180° для комфортної роботи в будь-яких умовах. Ефективна система охолодження гарантує стабільну роботу пристрою незалежно від навантаження як при відкритій, так і при закритій кришці.

Продумана конструкція ExpertBook BM1 значно спрощує обслуговування: нижня панель корпусу кріпиться всього чотирма гвинтами, а акумулятор фіксується без використання гвинтів. Ноутбук підтримує акумулятори різної ємності, які можна легко замінити в залежності від потреб.

ExpertBook BM1 розроблений для комфортної роботи. Інтерфейсні порти розташовані таким чином, щоб звільнити простір із правого боку пристрою від кабелів, тож користуватися мишкою буде максимально зручно. Хід клавіш становить 1,35 мм, що сприяє точному набору тексту.

Нова модель ExpertBook BM1 (BM1503) оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм із тонкими рамками, який відтворює якісне зображення. Чітка матова панель мінімізує відблиски навіть в умовах яскравого освітлення. Ергономічність дисплея підтверджена сертифікатом лабораторії TÜV Rheinland.

Ноутбуки серії ExpertBook BM1 – міцні, надійні та універсальні пристрої, готові до умов сучасного ділового світу

ASUS ExpertBook BM1 пропонує користувачам сучасні засоби захисту даних і забезпечення конфіденційності. Підтримка стандартів NIST SP 800-155 для прошивки BIOS і Secured-core PC для операційної системи Windows 11 надає додатковий захист критично важливих даних: від програмного забезпечення та прошивок до апаратних компонентів. Цей ноутбук також оснащено вебкамерою з механічною шторкою та сканером відбитків пальців для швидкої й безпечної автентифікації. Для захищеного зберігання автентифікаційної інформації призначений опціональний чип TPM 2.0.

Ноутбук ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) вже доступний в Україні: конфігурація з процесором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативної пам’яті і SSD місткістю 512 ГБ пропонується за ціною від 29999 грн.

У рамках презентації було також представлено програмні рішення ASUS. Перш за все слід відзначити ASUS ExpertGuardian, що пропонує комплексні засоби інформаційного захисту. Завдяки BIOS стандарту NIST SP 800-155, криптомодулю TPM 2.0, а також п’ятирічній підтримці оновлень BIOS і драйверів ASUS, гарантується апаратний і програмний захист критично важливим даних.

Додаткові можливості, як-от слот для замка Kensington nano і безкоштовна річна передплата на пакет McAfee+ Premium, покликані підсилити рівень захисту даних. З ASUS ExpertGuardian організації будь-якого масштабу отримують безперебійну, найкращу у своєму класі безпеку на всіх рівнях, що дозволяє їм зосередитися на найважливішому.

Програмне забезпечення ASUS AI ExpertMeet змінює формат онлайн-співпраці завдяки сучасним інструментам на базі штучного інтелекту, які підвищують якість кожної конференції. Завдяки таким функціям, як AI Meeting Minutes (автоматичний запис і впорядкування основних тез обговорення) та AI Translated Subtitles (субтитри з перекладом у реальному часі), ExpertMeet бере на себе організаційні моменти, а користувачі можуть зосередитися на обміні ідеями та рухати інновації вперед. AI ExpertMeet спрощує керування зустрічами, дозволяючи командам працювати продуктивніше й легко взаємодіяти – так жодна ідея не залишиться поза увагою. При цьому обробка даних виконується безпосередньо на ноутбуку, тому вся конфіденційна інформація зберігається на ньому, що повністю виключає ризики для приватності.

Іван Омельченко також коротко зупинився на розділі, що нещодавно з'явився на фірмовому онлайновому магазині, де пропонуються спеціальні ціни на ноутбуки для двох категорій покупців: для бізнесу та сфери освіти. Для отримання доступу до «Магазину спеціальних пропозицій від ASUS» клієнтам цих категорій необхідно зареєструватися.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI