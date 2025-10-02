Вийшла Raspberry Pi OS Trixie з оновленим дизайном

2 октября 2025 г., 13:30

Фонд Raspberry Pi випустив нову версію своєї операційної системи — Raspberry Pi OS Trixie, яка традиційно базується на новітньому релізі Debian Linux.





Як зазначається, цей випуск приніс суттєві архітектурні зміни та помітне оновлення користувацького інтерфейсу, що є результатом першої співпраці з зовнішнім дизайнером.





Найбільш значуща, хоча і непомітна для користувача, зміна в Trixie полягає у переході на 64-бітне значення для зберігання системного часу. Це критично важливе оновлення, яке усуває так звану «Проблему 2038 року» (коли 32-бітний лічильник часу повинен був переповнитися), гарантуючи коректну роботу календарної системи до далекого 292 мільярда року.





Зовнішній вигляд системи зазнав помітного оновлення: було представлено нову тему робочого столу, новий набір іконок, а також новий шрифт Nunito Sans Light, який замінив старий Piboto. Серед нових шпалер за замовчуванням встановлене зображення сходу сонця над горами Дракенсберг.





Для спрощення керування системою всі старі додатки налаштувань, такі як Конфігурація Raspberry Pi чи Налаштування екрана, були об’єднані в єдиний новий додаток - Control Centre. Він має модульну структуру, що дозволяє легко додавати нові вкладки та інструменти, зокрема для керування стороннім обладнанням.





Також було оновлено функціонал додатку Bookshelf («Книжкова полиця»), який надає доступ до безкоштовних електронних видань Raspberry Pi Press. Тепер нові назви відображаються з іконкою замка: вони стануть безкоштовними через кілька місяців, але передплатники офіційного журналу можуть отримати до них миттєвий доступ.





Однією з ключових змін, орієнтованих на досвідчених користувачів та розробників, є переробка пакування образу системи. Всі необхідні пакети для перетворення мінімального образу Lite (тільки командний рядок) на повний Desktop тепер згруповані в ієрархічний набір метапакетів (наприклад, rpd-wayland-core для базового десктопу, rpd-theme для теми та rpd-preferences для центру керування). Це значно спрощує керування користувацькими версіями ОС та вперше робить конвертацію між Lite і повним Desktop образом легко підтримуваною функцією.





Нарешті, як і при будь-якому великому оновленні, всі компоненти було оновлено для включення останніх виправлень помилок. Фонд настійно рекомендує користувачам не намагатися оновити існуючі образи Bookworm, а встановити чисту копію Trixie за допомогою Raspberry Pi Imager.

