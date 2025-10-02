2 октября 2025 г., 17:25

Thinking Machines Lab Мири Мураті запустила свій перший продукт – Tinker, інструмент для автоматизації fine-tuning передових AI-моделей через API. Компанія залучила 2 млрд дол. seed-інвестицій при оцінці 12 млрд дол. ще до релізу. Команда – це ключові вихідці з OpenAI: Джон Шульман, який вів роботу над fine-tuning ChatGPT через reinforcement learning, Баррет Зоф (колишній VP досліджень), Ліліан Венг та інші.

Tinker обіцяє демократизувати те, що раніше вимагало кластерів GPU і спеціальної експертизи. Бета-тестери відзначають, що аналоги існують (VERL, SkyRL), але Tinker краще балансує між абстракцією і контролем.

Ось тепер гадайте – 12 млрд дол. оцінка до продукту – це була тільки ставка на команду або ось ця лінія на fine-tuning відкритих моделей представлялася інвесторам з самого початку? І заодно оцініть, що Міра менше ніж за рік дійшла до робочого продукту, а чим переконав своїх інвесторів Ілля Суцкевер широкій громадськості так поки і не відомо.

Tinker для налаштування AI-моделей

