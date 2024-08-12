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Мінфін встановив на даху будівлі міністерства сонячні панелі загальною потужністю 60 кВт

12 августа 2024 г., 12:35
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Мінфін встановив на даху будівлі міністерства сонячні панелі загальною потужністю 60 кВт

В умовах постійних атак рф на енергетичну інфраструктуру України очевидними пріоритетами стали ефективне енергоспоживання й використання ресурсів. Команда Міністерстві фінансів України, за підтримки партнерів з розвитку, запровадила низку кроків, спрямованих на зниження енергоспоживання та, як результат, економію коштів. І першим з них є стратегія підвищення енергоефективності адміністративної будівлі міністерства.

З метою зниження енергоспоживання на даху міністерства встановлено 118 сонячних панелей площею 310 м2, загальною потужністю 60 кВт. Крім того, модернізували два теплопункти, теплоізолювали понад 2 км трубопроводів, а також замінили на економніші 558 світильників місць загального користування та 42 світильники зовнішнього освітлення, модернізували понад 200 вікон для зменшення інфільтрації теплової енергії та впровадили систему моніторингу енергоресурсів будівлі.

Планується, що ці зміни дозволять зменшити споживання енергії на 20% та заощадити понад 1,3 млн грн на рік. Всі заходи реалізовуються за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

Очікується, що після реалізації усіх кроків проєкту будівля Мінфіну стане першою урядовою будівлею України з сертифікатом енергоефективності класу А.

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