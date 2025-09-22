Figure отримує фінансування в розмірі 1 млрд дол. для масштабування гуманоїдних роботів

22 сентября 2025 г., 13:35

Компанія Figure залучила понад 1 млрд дол. у рамках раунду фінансування серії C при оцінці в 39 млрд дол., що надає стартапу з розробки людиноподібних роботів значну підтримку для прискорення комерціалізації. Компанія заявляє, що фінансування допоможе вивести її людиноподібних роботів у домівки та комерційне середовище у великих масштабах.



Цей крок підкреслює, як робототехніка, керована AI, наближається до розгортання в реальному світі — і, отже, як екосистеми напівпровідників, обчислень і венчурного капіталу об'єднуються для підтримки цього зсуву.



Раунд очолив інвестор зростання з Далласа Parkway Venture Capital за участю Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, Align Ventures, Tamarack Global, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures і Qualcomm Ventures.



«Ця віха має вирішальне значення для відкриття наступного етапу зростання людиноподібних роботів, масштабування нашої AI-платформи Helix і виробництва BotQ», — заявила Figure в оголошенні. «Підтримка нових партнерів, поряд з постійною підтримкою наших наявних інвесторів, відображає як позицію Figure як лідера ринку, так і спільну віру в майбутнє, де ця технологія стане природною частиною повсякденного життя».



Угода позиціює Figure як одного з найбільш фінансованих гравців у людиноподібній робототехніці, за підтримки як фінансових важковаговиків, так і стратегічних технологічних інвесторів.



Капітал буде використано в трьох ключових областях. По-перше, Figure прагне розширити виробництво на своїй виробничій лінії BotQ і запустити роботів у домогосподарства та комерційні операції. По-друге, компанія планує побудувати інфраструктуру графічних процесорів наступного покоління для прискорення навчання та симуляції, а також платформи Helix, яка відповідає за сприйняття, міркування та керування. Нарешті, компанія запускає розширений збір даних, включаючи людське відео та мультимодальні сенсорні вхідні дані, щоб поліпшити роботу своїх роботів у динамічних середовищах.



Для європейської екосистеми електроніки та напівпровідників інвестиції Figure в інфраструктуру графічних процесорів та AI підкреслюють сильний попит на обчислювальні інновації, оскільки людиноподібна робототехніка наближається до масового впровадження.

