Microsoft призначила нового СЕО

Компанія Microsoft офіційно оголосила про розширення ролі головного комерційного директора Джадсона Алтхоффа (Judson Althoff), який тепер очолить комерційний бізнес як його генеральний директор.

Це рішення покликане звільнити головного виконавчого директора компанії Сатью Наделлу (Satya Nadella) для більшої концентрації на технічній стороні бізнесу в умовах глобальної гонки за домінування у сфері штучного інтелекту.

За словами Сатьї Наделли, Алтхофф очолить нову об’єднану організацію, яка консолідує відділи продажів, маркетингу та операційної діяльності.

У своєму блозі Наделла зазначив, що ця реорганізація дозволить йому та іншим інженерним керівникам «лазерно сфокусуватися на нашій найамбітнішій технічній роботі — на розбудові дата-центрів, системній архітектурі, науці про АІ та інноваціях у продуктах».

Алтхофф також очолить нову команду комерційного лідерства, до якої увійдуть керівники інженерних, маркетингових, операційних та фінансових підрозділів.

«Ми перебуваємо в розпалі тектонічного зсуву платформи ШІ, який вимагає від нас як керувати та розвивати наш масштабний комерційний бізнес сьогодні, так і будувати новий фронтир, бездоганно виконуючи роботу по обидва боки», — заявив Наделла.

Джадсон Алтхофф приєднався до Microsoft у 2013 році, а у 2021 році він уже очолив єдину глобальну організацію продажів, маркетингу та комерційного бізнесу. З 2002 року займав позицію старшого віцепрезидента Worldwide Alliances & Channels and Embedded Sales у компанії Oracle, а до цього два роки працював сейлс менеджером у Dell.

Ця внутрішня реорганізація збігається з іншими кроками Microsoft, спрямованими на спрощення її пропозицій у сфері АІ. Минулого місяця компанія оголосила про об’єднання окремих маркетплейсів для своїх інструментів АІ в єдину пропозицію під назвою «Microsoft Marketplace».

