Qualcomm представила чипи для Windows PC - Snapdragon X2 Elite Extreme та X2 Elite 

Компанія Qualcomm Technologies оголосила про випуск Snapdragon X2 Elite Extreme та Snapdragon X2 Elite — наступного покоління флагманських платформ у лінійці процесорів для Windows PC.

Флагманський чип Snapdragon X2 Elite Extreme створений для ультра-преміальних Windows 11 PC та розрахований на складні, експертні робочі навантаження. До них належать передові агентні AI-досвіди, інтенсивний аналіз даних, професійне редагування медіа та наукові дослідження. Цей чип оснащений процесором 3-го покоління Qualcomm Oryon, що забезпечує до 75% швидшу продуктивність CPU порівняно з конкурентами при однаковому рівні потужності (ISO power). Нова архітектура Qualcomm Adreno GPU пропонує зростання продуктивності на ват та енергоефективності у 2,3 рази порівняно з попереднім поколінням.

Модель Snapdragon X2 Elite призначена для преміальних Windows 11 PC, забезпечуючи потужну та ефективну багатозадачність у ресурсомістких завданнях для продуктивності, творчості та розваг. Ця платформа демонструє до 31% швидшу продуктивність при ISO power і вимагає до 43% менше енергії, ніж чипсет попереднього покоління.

Обидві нові платформи мають нейронний процесор Qualcomm Hexagon NPU з рекордними 80 TOPS (трильйонів операцій за секунду) обробки AI — це найшвидший NPU у світі для ноутбуків. Така потужність дозволяє безперебійно виконувати AI-функції, як-от Copilot+ та одночасні AI-досвіди, у тонких і легких дизайнах, навіть без підключення до зарядного пристрою.

«Snapdragon X2 Elite зміцнює наше лідерство в індустрії PC, забезпечуючи легендарні стрибки в продуктивності, обробці AI та часі автономної роботи, щоб надати користувачам досвід, на який вони заслуговують», — заявив Кедар Кондап (Kedar Kondap), старший віцепрезидент і генеральний менеджер відділу обчислювальної техніки та ігор Qualcomm Technologies.

Очікується, що пристрої на базі процесорів Snapdragon X2 Elite з'являться на ринку у першій половині 2026 року.

