Випущено Raspberry Pi 500+

26 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Компанія Raspberry Pi запустила Pi 500+ — настільний комп’ютер вартістю $200, інтегрований у форму механічної клавіатури, що знаменує найагресивніший вихід компанії на ринки комерційних обчислень за межі традиційних освітніх та вбудованих застосувань.



Pi 500+ використовує ту ж архітектуру чотириядерного процесора ARM Cortex-A76 з тактовою частотою 2,4 ГГц, що й Raspberry Pi 5, але упакований у конструкцію клавіатури «все в одному», що нагадує системи 1980-х років, як-от Amiga 500. Інтеграція вирішує давні термічні обмеження за допомогою алюмінієвого радіатора, водночас орієнтуючись на корпоративних і професійних користувачів, готових платити преміальну ціну за готові настільні рішення.



Ключові відмінності від споживчих плат Pi включають 16 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM — у чотири рази більше, ніж у типовій конфігурації Pi — та попередньо встановлений 256 ГБ NVMe SSD з можливістю розширення M.2 2280. Два виходи micro-HDMI 4K60 підтримують професійні робочі процеси з кількома моніторами, зберігаючи при цьому 40-контактний інтерфейс GPIO для промислової інтеграції.



Мережеве підключення охоплює дводіапазонний 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE та Gigabit Ethernet. Вхід/вихід включає два порти USB 3.0 та один USB 2.0, а також розширення пам'яті microSD.



Механічна клавіатура Gateron KS-33 має світлодіоди RGB з індивідуальним підсвічуванням клавіш та програмним керуванням через включені бібліотеки командного рядка та Python, що дозволяє використовувати власні індикатори стану та сценарії системної інтеграції.



При ціні $200 ($220 за повний набір настільного комп'ютера), Pi 500+ являє собою 4-кратне збільшення ціни порівняно зі стандартними платами Pi, позиціонуючи його проти систем Intel NUC та інших комерційних ПК малого формфактора, а не проти одноплатних комп'ютерів для ентузіастів.



15-річне зобов’язання щодо виробництва до січня 2035 року свідчить про намір Raspberry Pi обслуговувати комерційних клієнтів, які потребують довгострокової доступності компонентів — ключовий фактор в промислових та вбудованих ринках, де планування життєвого циклу продукту має вирішальне значення.



Pi 500+ відображає ширші тенденції впровадження ARM у комерційних обчисленнях, використовуючи перевірений кремній з мобільної екосистеми для настільних застосувань. Покращення термічного керування вирішують попередні обмеження Pi у тривалих робочих навантаженнях, потенційно відкриваючи нові сегменти ринку в цифрових вивісках, кіосках та розгортаннях «тонких клієнтів».



Для системних інтеграторів поєднання знайомої сумісності з екосистемою Pi з продуктивністю настільного класу та доступністю промислового рівня створює можливості в застосуваннях, що вимагають як обчислювальної потужності, так і можливостей налаштування апаратного забезпечення.



Вихід Raspberry Pi на вищий рівень може чинити тиск на інших постачальників плат ARM, щоб вони так само орієнтувалися на комерційні ринки, потенційно прискорюючи впровадження ARM у корпоративному сегменті за межами традиційних вбудованих ролей.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet