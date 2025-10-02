У КНУБА відкриють першу робототехнічну лабораторію

2 октября 2025 г., 10:25

Мінцифри повідомило, що Київський національний університет будівництва та архітектури стане першим простором, де студенти, викладачі та українські інноватори створюватимуть роботів, тестуватимуть ідеї та працюватимуть з 3D-моделюванням і АІ.





Як зазначається, пілотний університет для RoboLab обирали серед 16 ЗВО із Києва. Переможця для запуску робототехнічних лабораторій обрало незалежне журі за двома критеріями: досвід у сфері робототехніки та можливість надати простір та команду фахівців.





У новій лабораторії зможуть працювати всі охочі, щоб перетворювати ідеї на реальні технології. Після пілоту в КНУБА Мінцифри планує масштабувати найкращий досвід на інші університети країни.





Проєкт RoboLab реалізується Aсоціацією робототехніки та автоматизованих систем за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, та за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, технологічної компанії Ajax Systems та Deus Robotics.

