Nvidia інвестує 5 млрд дол. в Intel - компанії уклали стратегічне партнерство

18 сентября 2025 г., 15:38

Компанія Nvidia офіційно оголосила про намір інвестувати 5 млрд дол. в Intel, надавши підтримку американському виробнику чипів, який намагається відновити свої позиції.





Як зазначає Reuters, цей крок зроблено через кілька тижнів після того, як уряд США також здійснив значні інвестиції в компанію.





Інвестиції Nvidia миттєво зроблять її одним із найбільших акціонерів Intel, забезпечивши приблизно 4% або навіть більше компанії після випуску нових акцій для завершення угоди. На новині про інвестиції акції Intel підскочили на 30% на торгах перед відкриттям ринку.





Nvidia повідомила, що заплатить 23,28 дол. за акцію Intel, що трохи нижче ціни закриття попереднього дня — 24,90 дол. При цьому, ця ціна є вищою за 20,47 дол., які уряд США заплатив за 10% акцій Intel минулого місяця.





Угода з Nvidia також є частиною значних фінансових вливань, які отримала Intel, включаючи 2 млрд дол. від Softbank та 5,7 млрд дол. від уряду США.





У рамках партнерства Intel та Nvidia спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних, але угода не включатиме виробництво чипів Nvidia на потужностях Intel. Остання планує створювати кастомні процесори для центрів обробки даних, які Nvidia буде об'єднувати зі своїми АІ-чипами. Це може створити серйозну конкурентну загрозу для AMD, яка розробляє власні АІ-сервери, та Broadcom, що також пропонує технології для з'єднання чипів.





Аналітики вважають цей крок взаємовигідним. "Nvidia шукає можливості диверсифікувати свої інвестиції в межах США, а також отримати «бонуси» від американського уряду", — зазначив Кріс Бошам (Chris Beauchamp), головний ринковий аналітик IG Group.





Ця угода також становить потенційний ризик для TSMC, яка наразі виробляє флагманські процесори для Nvidia. "Будь-яка компанія, яку вирішує підтримати Nvidia, тільки завдяки цій асоціації виглядатиме привабливо, оскільки це означає, що Nvidia бачить цінність в Intel", — додав Пітер Андерсен (Peter Andersen), засновник Andersen Capital Management.





За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), "ця історична співпраця тісно пов'язує стек АІ-технологій та прискорених обчислень Nvidia з процесорами Intel та величезною екосистемою x86".





На тлі новин акції Nvidia зросли більш ніж на 3%, тоді як акції AMD знизилися майже на 4%, а TSMC — на 2%.

