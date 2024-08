Нові USB Type-C флеш-накопичувачі Samsung BAR Plus і FIT Plus вміщують пів терабайта

12 августа 2024 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск нових флеш-накопичувачів BAR Plus і FIT Plus USB 3.2 Gen 1 місткістю 512 ГБ.



"Ми розуміємо, що професіонали потребують зберігання даних більше, ніж будь-коли. Саме тому ми представляємо новий варіант розміру в нашій передовій лінійці USB-накопичувачів BAR Plus і FIT Plus, гарантуючи, що рішення для зберігання даних знайдеться для кожного", - говорить Хосе Ернандес (Jose Hernandez), старший директор з маркетингу продуктів пам'яті компанії Samsung. "Крім того, ці накопичувачі спеціально розроблені так, щоб відповідати вашому індивідуальному стилю - віддаєте перевагу чомусь елегантному та сучасному чи невибагливому та традиційному, ви завжди можете бути підключені до мережі".



Моделі місткістю 512 ГБ забезпечують швидкість читання до 400 МБ/с і швидкість запису до 110 МБ/с. За допомогою USB-накопичувачів BAR Plus і FIT Plus можна перенести на комп'ютер відеофайл 4K UHD об'ємом 3 ГБ за 10 секунд. Крім того, вони універсальні завдяки сумісності з будь-якими пристроями, що використовують порт USB 3.1, а також зворотній сумісності з USB 3.0 і USB 2.0. Для зручності використання вони сумісні з такими операційними системами, як Windows, Mac OS і Linux.



В USB-накопичувачах BAR Plus використано міцний металевий корпус для забезпечення збереження даних, а вбудоване кільце для ключів запобігає випадковій втраті. Він націлений насамперед на ноутбуки та планшети.



Компактний USB-накопичувач FIT Plus створений для того, щоб підключатися до пристрою і залишатися в ньому, не впадаючи в очі. Він підходить для ноутбуків, планшетів, телевізорів, автомобільних аудіосистем, ігрових консолей і багато чого іншого.



Завдяки довговічності USB-накопичувачів Samsung BAR Plus і FIT Plus файли залишаються в безпеці, завдяки п'ятишаровому захисту Samsung: вони витримують вплив води, температури, рентгенівського випромінювання, падінь і магнітних ударів. На них також надається п'ятирічна обмежена гарантія.



Щоб доповнити сімейство USB-накопичувачів, Samsung також представила флеш-накопичувач USB Type-C місткістю 512 ГБ. Для новинки заявлена швидкість читання/запису до 400 МБ/с, вона оснащена інтерфейсом USB 3.2, тож дає змогу передавати файли об'ємом 4 ГБ за 11 секунд.



USB-накопичувачі BAR Plus, FIT Plus і USB Type-C 512 ГБ уже доступні на сайті Samsung.com і в деяких роздрібних магазинах.



USB-накопичувач BAR Plus у варіантах Titan Grey або Champagne Silver на 512 ГБ обійдеться в $79,99.



USB-накопичувач FIT Plus на 512 ГБ коштує $79,99.



USB Type-C Flash Drive у варіантах Blue або Titan Gray на 512 ГБ можна придбати за $79,99.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір