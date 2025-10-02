TrendForce: ціни на флеш-памʼять зростуть на 5–10% у IV кв.

2 октября 2025 г., 12:25

0

Tweet

Згідно з останніми дослідженнями TrendForce, світові контрактні ціни на пам’ять NAND Flash у четвертому кварталі 2025 року зростуть у середньому на 5–10%. Це несподіване зростання спричинене раптовим перенаправленням попиту з боку провайдерів хмарних послуг (CSP) на корпоративні SSD-накопичувачі на базі технології QLC.





Ринок очікував, що ціни у IV кв. стабілізуються, оскільки традиційний піковий сезон другої половини року виявився слабшим через концентрацію споживчого попиту у першому півріччі. Однак дефіцит та подовжені терміни постачання традиційних жорстких дисків (HDD) змусили гіперскейлерів терміново переключити попит на корпоративні QLC SSD.





Цей сплеск замовлень спричинив значну волатильність: компанія SanDisk першою оголосила про підвищення цін на 10%, а Micron призупинила котирування через проблеми з ціноутворенням та потужностями. Ці події змінили настрої постачальників із обережних на агресивні.





TrendForce зазначає, що в першій половині року скорочення виробництва та очищення складських запасів значно покращили ринковий баланс. Постачальники сьогодні мінімізують цінову конкуренцію та спрямовують інвестиції (CapEx) на перехід до передових процесів для підвищення економічної ефективності, а також активно розподіляють потужності на користь високомаржинальних продуктів.





Переваги QLC-накопичувачів у співвідношенні вартості та продуктивності збільшили їхнє впровадження у SSD, особливо на тлі зростаючого попиту на великі обсяги сховищ, що стимулюється генеративним штучним інтелектом (АІ).





Хоча споживчий ринок NAND Flash залишається слабким, а закупівлі OEM-виробників сповільнилися, попит з боку виробників серверів та хмарних операторів є стійким. Зокрема, у Північній Америці зростання попиту на сервери та АІ-технології, а також очікуване збільшення поставок чіпів NVIDIA Blackwell у другій половині 2025 року, підтримує позитивну динаміку загального попиту на NAND Flash.





Enterprise SSD: Попит на корпоративні продукти об’ємом понад 120 ТБ перевищує пропозицію. Постачальники стратегічно збільшують випуск QLC, і через падіння складських запасів нижче здорового рівня, а також зростання попиту на АІ, дефіцит у 2026 році стає все більш очевидним, що також сприятиме підвищенню цін у IV кв. 2025 року.





Client SSD: У сегменті клієнтських SSD (для ПК) скорочення виробництва у першій половині 2025 року значно зменшило інвентарні запаси, сприяючи відновленню ринкового балансу. Попит на великі обсяги QLC SSD залишається високим через їхню ефективність у співвідношенні ціни та продуктивності, що також підтримує ринок.





NAND Flash Wafer: Обмеження поставок NAND Flash Wafer також очікуються через тимчасові прогалини у випуску, викликані переходом на більш досконалі виробничі процеси. Постачальники перерозподіляють ресурси на високомаржинальні продуктові лінійки, створюючи додатковий дефіцит для виробників модулів і штовхаючи ціни на вафелі вгору.





eMMC/UFS: У стратегії, орієнтованій на прибуток, SSD забезпечують вищу маржу, тоді як у сегментах eMMC та UFS спостерігається слабший попит. Міжнародні постачальники стикаються з жорсткою конкуренцією з боку YMTC та китайських виробників модулів, що збільшує переговорну силу місцевих брендів смартфонів. Попри це, у спробі компенсувати попередні збитки, постачальники, ймовірно, піднімуть ціни на eMMC/UFS у четвертому кварталі 2025 року, хоча високі запаси серед виробників модулів можуть обмежити це зростання.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI