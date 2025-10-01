Amazon презентувала нову лінійку пристроїв із підтримкою Alexa+ 

1 октября 2025 г., 12:25

Компанія Amazon у вівторок представила оновлену лінійку пристроїв, оптимізованих під новий голосовий помічник Alexa+, посилений штучним інтелектом, а також нові рішення для домашньої безпеки.

Під час презентації в Нью-Йорку були показані нові динаміки Echo, стрімінгові пристрої Fire TV, оновлений рідер Kindle та вдосконалені камери Ring і Blink, які надійдуть у продаж пізніше цього року.

Reuters зазначає, що Amazon активно інвестує мільярди доларів у оновлення Alexa, прагнучи зробити голосового помічника більш персоналізованим та, зрештою, прибутковим.

Нові динаміки Echo, включно з компактними Dots та пристроями Show з екранами (у ціновому діапазоні від 99 до 219 дол.), будуть повністю сумісні з Alexa+ та оснащені новими чіпами для прискореної обробки даних.

Echo Show 8 та Echo Show 11 отримали нові фронтальні стереодинаміки та покращені мікрофони, що ще більше покращить якість спілкування з Alexa+. Нові пристрої мають покращені камери з 13-мегапіксельними об'єктивами. Alexa зможе розпізнати вас, коли ви наближаєтесь до пристрою, та відображатиме персоналізовану інформацію.

Особлива увага була приділена безпеці. Оновлені камери Blink отримали вищу роздільну здатність для кращого моніторингу всередині та ззовні будинку. Камери Ring тепер підтримують розпізнавання обличчя для ідентифікації небажаних відвідувачів. Пристрої Ring також отримали підтримку Alexa+, що дозволяє системі, використовуючи АІ, самостійно приймати рішення, наприклад, чи відвідувач просто доставляє посилку, чи "обглядає" будинок з метою проникнення. Ціна на нові камери Ring варіюватиметься від 60 до 350 дол.

Засновник Ring Джеймі Сімінофф (Jamie Siminoff), який нещодавно повернувся до Amazon, підкреслив: «Йдеться про те, щоб негайно знати, чи ваш відвідувач — це хтось знайомий, чи той, кого ви ніколи раніше не бачили».

Сімінофф також продемонстрував нову функцію, яка допоможе користувачам Ring ідентифікувати загублених домашніх собак у своєму районі, сповіщаючи інших учасників спільноти.

Панос Панай (Panos Panay), керівник відділу пристроїв Amazon, презентував новий планшет Kindle Scribe вартістю $630. Пристрій вперше оснащений кольоровим екраном і підтримує цифровий рукописний ввід за допомогою стилуса. «Просто відчуття, ніби ви пишете на папері», — прокоментував Панай.

Крім того, оновлені телевізори Fire TV з покращеною якістю екрана (від 160 до 480 дол.) та новий стрімінговий стік ($40) отримали функції, керовані Alexa+. Тепер користувачі можуть попросити голосового помічника знайти та запустити конкретну сцену у фільмі або надати детальнішу інформацію про певних акторів на екрані.

