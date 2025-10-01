Amazon презентувала нову лінійку пристроїв із підтримкою Alexa+ 

|+22
Reuters зазначає, що Amazon активно інвестує мільярди доларів у оновлення Alexa, прагнучи зробити голосового помічника більш персоналізованим та, зрештою, прибутковим.
Echo Show 8 та Echo Show 11 отримали нові фронтальні стереодинаміки та покращені мікрофони, що ще більше покращить якість спілкування з Alexa+. Нові пристрої мають покращені камери з 13-мегапіксельними об'єктивами. Alexa зможе розпізнати вас, коли ви наближаєтесь до пристрою, та відображатиме персоналізовану інформацію.
Особлива увага була приділена безпеці. Оновлені камери Blink отримали вищу роздільну здатність для кращого моніторингу всередині та ззовні будинку. Камери Ring тепер підтримують розпізнавання обличчя для ідентифікації небажаних відвідувачів. Пристрої Ring також отримали підтримку Alexa+, що дозволяє системі, використовуючи АІ, самостійно приймати рішення, наприклад, чи відвідувач просто доставляє посилку, чи "обглядає" будинок з метою проникнення. Ціна на нові камери Ring варіюватиметься від 60 до 350 дол.
Сімінофф також продемонстрував нову функцію, яка допоможе користувачам Ring ідентифікувати загублених домашніх собак у своєму районі, сповіщаючи інших учасників спільноти.
Панос Панай (Panos Panay), керівник відділу пристроїв Amazon, презентував новий планшет Kindle Scribe вартістю $630. Пристрій вперше оснащений кольоровим екраном і підтримує цифровий рукописний ввід за допомогою стилуса. «Просто відчуття, ніби ви пишете на папері», — прокоментував Панай.
