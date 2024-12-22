Softprom провела AWS Business Breakfast

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Softprom, офіційний партнер-консультант Amazon Web Services провів захід для ключових клієнтів - AWS Business Breakfast, де фахівці компанії розглянули тенденції розвитку хмарних сервісів, розповіли про сучасні можливості AWS та поділилися досвідом реалізованих проєктів, в тому числі з застосуванням інноваційних сервісів на базі генеративного штучного інтелекту.

Владислав Гавриленко: "AWS пропонує сервіси, які можна комбінувати як пазли, для створення власних унікальних рішень"

Нагадаємо, Softprom – просунутий консалтинговий партнер в мережі Amazon Web Services з майже десятирічним досвідом роботи та підтвердженими компетенціями у сфері рішень AWS для роздрібної торгівлі та міграції в хмару.

Зустріч розпочав Володимир Григоренко, AWS Cloud Architect компанії Softprom, з презентацією на тему тенденцій розвитку хмарних сервісів. За оцінками аналітиків, найближчими роками хмарні витрати організацій у світі зростуть щонайменше в півтора раза, зокрема на хмарну безпеку – на третину.

Згідно з прогнозами IDC, вже до 2026 року, 75% організацій запровадять фінансові моделі з AI, для оцінки доцільності придбання тих чи інших технологій, впровадження інновацій, прогнозування прибутків, оцінки рентабельності інвестицій (ROI) тощо.

Володимир Григоренко зазначив, що використання архітектури data-as-a-product фактично зруйнує потребу в корпоративних сховищах даних для половини великих підприємств. Водночас погане планування, неправильний розподіл інвестиції та низький рівень рентабельності за три роки призведуть до скорочення інвестиції на GenAI в 30% організацій.

“Внаслідок впровадження нових моделей використання AI переважна більшість поточних посад в IT будуть переглянуті або усунені до 2030 року. Зокрема майже половина мультихмарних середовищ залучатимуть штучний інтелект для оптимізації безпеки та управлінням доступом, що скоротить ручні налаштування до 50%”, наголосив виступаючий. Три чверті організацій використовуватимуть спеціалізовані хмарні обчислення для прискорення розгортання та масштабування своїх AI рішень та інших застосунків. Тобто маємо справу з динамічною галуззю, яка з одного боку розвивається дуже стрімко – тільки встигай, а з іншого – де хмарні сервіси та досвідчені партнери дозволяють навіть порівняно невеликим компаніям впроваджувати найсучасніші технології досить просто та швидко.

Особливостям інфраструктури хмари AWS присвятив свій виступ Владислав Гавриленко, Cloud Solutions Architect компанії Softprom. На сьогодні глобальна хмарна платформа AWS пропонує вже понад 250 різноманітних сервісів у дата-центрах по всьому світу. За допомогою AWS можна порівняно швидко створити необхідну хмарну інфраструктуру та легко керувати робочими навантаженнями, запустити застосунок з доступом з будь-якої точки світу, або розгорнути його ближче до кінцевих користувачів, щоб мінімізувати затримку.

Наразі глобальна інфраструктура AWS – це 34 регіони, 108 зон доступності та понад 600 точок присутності, розташованих по всьому світу. Мережа AWS побудована на глобальній, повністю резервованій, паралельній мережі 100 GbE, яка з’єднана трансокеанськими кабелями. Все це забезпечує глобальне охоплення, масштабованість, високу доступність та низькі затримки.

Володимир Григоренко: "Внаслідок впровадження нових моделей використання AI переважна більшість поточних посад в IT будуть переглянуті або усунені до 2030 року"

У своїй розповіді Владислав Гавриленко, підкреслив, що регіон AWS – це фізичне місце, де розташовані центри обробки та передачі даних. Група взаємопов’язаних центрів обробки даних називається «зоною доступності». Кожен регіон AWS складається як мінімум із трьох ізольованих і фізично відокремлених зон доступності в межах однієї географічної області. Своєю чергою точки присутності є частиною мережі доставки контенту (CDN) від AWS – Amazon CloudFront. Ці точки кешують контент ближче до кінцевих користувачів, що покращує швидкість роботи застосунків і забезпечує надійність.

Виступаючий зазначив, що AWS пропонує сервіси, які можна комбінувати як пазли, для створення власних унікальних рішень. Зокрема це цілий пласт сервісів зі штучним інтелектом для створення потужних рішень у ритейлі. Наприклад: чат-боти різного призначення, інтелектуальний пошук товарів, система управління ціновою політикою та персоналізовані пропозиції, прогнозування попиту та оптимізація запасів, аналіз лояльності клієнтів, захист від шахрайства в онлайн-платежах тощо. До того ж клієнтам доступна можливість безплатно перевірити життєздатність спроєктованого рішення або протестувати новий функціонал для поточних систем – Proof of concept (PoC).

Своєю чергою досвідчені сертифіковані інженери Softprom готові надати підтримку в проєктуванні хмарної архітектури та розгортанні сервісу в хмарі, а також оптимізації витрат. Компанія Softprom вже понад дев’ять років має статус AWS Advanced Consulting Partner. За цей час реалізовано більш як 200 різноманітних проєктів. Зокрема кілька великих проєктів по програмі AWS Migration Acceleration Program (MAP), гібридні рішення «хмара/ земля», Disaster recovery, хмарні рішення для захисту on-premise інфраструктури, віддалені робочі місця, інтернет-магазини та багато іншого.

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