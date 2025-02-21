Понад 44 млрд грн буде спрямовано за закупівлю FPV-дронів у 2025 р.

21 февраля 2025 г., 8:15

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Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на цей рік. Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 р.

Відповідна презентація відбулася під час зустрічі з представниками спілки «Технологічні сили України» – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони.

Учасники заходу обговорили питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

«Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

Міністерство оборони України наголошує на важливості регулярного діалогу з виробниками. Такі зустрічі дозволяють своєчасно вирішувати актуальні питання забезпечення армії, розвитку вітчизняних технологій та оптимізації логістичних процесів.

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