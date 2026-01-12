Microsoft інтегрує агентний АІ від Osmos у свою екосистему Fabric

12 января 2026 г., 17:27

0

Tweet

Корпорація Microsoft офіційно оголосила про придбання компанії Osmos - інноваційної платформи для інженерії даних на базі агентного АІ.



Зазначається, що цей крок спрямований на радикальне спрощення складних робочих процесів, які традиційно забирають забагато часу в аналітичних команд. Замість того, щоб витрачати ресурси на ручне очищення та структурування інформації, клієнти Microsoft Fabric отримають інструменти для автоматичного перетворення сирих даних на активи, готові до аналітики та використання в АІ-моделях. Усі процеси відбуватимуться всередині OneLake, єдиного сховища даних, яке є ядром платформи Fabric.



Сьогодні більшість організацій стикаються з проблемою, коли дані розпорошені по різних джерелах, а їх підготовка до роботи залишається дорогою та повільною. Приєднання команди Osmos до інженерного підрозділу Microsoft Fabric має на меті створити майбутнє, де автономні АІ-агенти працюватимуть пліч-о-пліч з людьми. Це дозволить суттєво знизити операційні витрати та полегшити процес з'єднання, аналізу та обміну даними всередині великих корпорацій. Віцепрезидент Azure Data Analytics Богдан Кріват (Bogdan Crivat) зазначив, що ця угода підсилює прагнення компанії допомогти кожній організації отримувати цінність зі своїх даних швидше та простіше.



Інтеграція технологій Osmos у Microsoft Fabric стане частиною ширшої стратегії корпорації з побудови інтуїтивно зрозумілого середовища для роботи з даними. Користувачі зможуть делегувати рутинні завдання з очищення та форматування наборів даних інтелектуальним агентам, зосередившись на безпосередньому пошуку бізнес-інсайтів. Очікується, що перші результати цієї інтеграції стануть доступними для клієнтів Azure вже найближчим часом, що зміцнить позиції Microsoft у боротьбі за корпоративний сегмент ринку хмарної аналітики.



Аналітики зазначають, Microsoft чітко розуміє, що головна перешкода для впровадження АІ в бізнесі - це «брудні» та неупорядковані дані. Купуючи Osmos, компанія намагається усунути людський фактор з найскладнішого етапу аналітики. Це прямий виклик конкурентам, таким як Databricks та Snowflake, оскільки Microsoft тепер пропонує не просто хмарне сховище, а самокеровану систему, яка сама готує себе до роботи. У 2026 році ми верогідно побачимо, як поняття «інженер даних» трансформується в «куратора АІ-агентів», де основною навичкою стане нагляд за автономними процесами, а не написання складних скриптів для міграції даних.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI