Кількість активних користувачів OpenAI сягнула 400 мільйонів

21 февраля 2025 г., 9:35

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Станом на лютий OpenAI мала 400 мільйонів щотижневих активних користувачів, що на 33% більше, ніж 300 мільйонів у грудні, повідомив операційний директор компанії Бред Лайткап (Brad Lightcap) в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Лайткап вказав на «природний розвиток» ChatGPT, оскільки він стає все більш корисним і знайомим широкому колу людей.

«Люди чують про нього багато. Вони бачать його корисність. Вони бачать, що їхні друзі використовують його, - зазначив Бред Лайткап в інтерв'ю, додавши, що потрібен певний час, щоб люди знайшли випадки використання, які б викликали резонанс. - Є загальний ефект від того, що люди дійсно хочуть ці інструменти і бачать, що ці інструменти дійсно цінні».

OpenAI бачить, як це впливає на її зростаючий корпоративний бізнес. Зараз у компанії 2 мільйони платних корпоративних користувачів, що приблизно вдвічі більше, ніж у вересні, повідомив Лайткап, вказуючи на те, що часто співробітники використовують ChatGPT особисто і пропонують своїм компаніям впровадити цей інструмент. «Ми отримуємо багато переваг і попутний вітер від органічного прийняття споживачами, де люди вже знайомі з продуктом, - наголосив він. - Це дійсно здоровий ріст, але на іншій кривій».

За даними Бреда Лайткапа, трафік розробників також подвоївся за останні шість місяців, збільшившись в п'ять разів для моделі «міркувань» o3. Розробники використовують OpenAI для інтеграції технології у власні додатки. Серед найбільших корпоративних клієнтів OpenAI - Uber, Morgan Stanley, Moderna та T-Mobile.

Лайткап порівняв таке використання з хмарними сервісами, які Amazon Web Services фактично започаткувала два десятиліття тому. За його словами, в той час як споживчий бізнес може розвиватися швидше, оскільки люди можуть використовувати його за власним бажанням, корпоративний напрямок перебуває в «процесі становлення».

«Існує цикл купівлі, а також процес навчання, який переходить у масштабування корпоративного бізнесу, - підкреслив Лайткап. - АІ буде схожий на хмарні сервіси. Це буде щось таке, без чого ви не зможете вести бізнес, який в кінцевому підсумку не працює на цих дуже потужних моделях, що лежать під поверхнею».

Зростання OpenAI відбувається на тлі нової конкуренції з боку китайської DeepSeek, яка сколихнула технологічні ринки в січні, оскільки інвестори побоювалися, що це зашкодить майбутній прибутковості американських компаній зі штучного інтелекту та їхньому домінуванню.

Пізніше того ж тижня OpenAI звинуватила DeepSeek у неналежному збиранні своїх моделей за допомогою методу, відомого як дистиляція. Лайткап заявив, що нова конкуренція не змінила ставлення OpenAI до відкритого вихідного коду, дорожньої карти їхнього продукту або планів щодо мега-витрат. «DeepSeek є свідченням того, наскільки АІ увійшов у суспільну свідомість як мейнстрім - два роки тому це було б незбагненно, - сказав він. - Це момент, який показує, наскільки потужними є ці моделі і наскільки вони дійсно хвилюють людей».

Окрім появи DeepSeek, OpenAI також має справу з напруженим часом на юридичному фронті. Мільярдер Ілон Маск, співзасновник компанії, подав до суду на OpenAI за порушення контракту, оскільки компанія намагається перетворити свою діяльність на комерційну. Microsoft вклала в компанію мільярди доларів, а SoftBank близький до завершення інвестиції в розмірі 40 мільярдів доларів, яка може оцінити компанію майже в 300 мільярдів доларів, згідно з джерелами, знайомими з угодою.

Маск і група інвесторів подали заявку на купівлю активів некомерційної організації за 97,4 млрд дол. на початку цього місяця. У листі-відповіді юрист OpenAI повідомив, що рада директорів компанії вирішила, що «широко розрекламована “пропозиція” Маска насправді зовсім не є пропозицією». Голова правління OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor) заявив, що компанія «не продається». «Цифри говорять самі за себе, - заявив Лайткап. - Ми намагаємося бути дуже прозорими щодо нашої позиції з цього приводу. (Маск) є конкурентом. Він конкурує. Це неортодоксальний спосіб конкуренції».

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