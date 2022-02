Платформа RSA Outseer Emerging Payments захистить від шахрайства при оплаті частинами

14 февраля 2022 г., 11:55

Outseer an RSA Company, лідер у галузі рішень для аутентифікації платежів і моніторингу, переходить на новий етап стратегічного розвитку завдяки платформі Outseer Emerging Payments. Це перший крок до розширення поза межі провідного рішення компанії для аутентифікації платежів Outseer 3-D Secure, яке пропонує можливості розвитку за межами сфери традиційних транзакцій без участі платіжної картки (CNP). Buy Now, Pay Later (BNPL) Installments (оплата частинами) – перше платіжне рішення Outseer з використанням нової платформи Outseer Emerging Payments.

Швидке прискорення цифрової трансформації посприяло еволюції комерційних моделей для всього спектру варіантів оплати – передоплати, оплати в момент придбання та відстроченої оплати. Завдяки збільшенню кількості способів і платформ, якими покупці можуть скористатися для оплати, нові можливості для розвитку цифрової торгівлі виходять за межі традиційних транзакцій CNP.

Проте платіжне шахрайство також розвивається, тож екосистему потрібно підготувати до нових ризиків. За даними Aite-Novarica Group, збитки від шахрайства за транзакціями CNP наразі становлять понад половину сумарних збитків від шахрайства і, як очікується, до 2023 року становитимуть 17,2 млрд. дол. Інвестувавши в нові платіжні рішення, Outseer допоможе всій екосистемі клієнтів, фінансових установ, продавців та постачальників інших фінансово-технологічних послуг створювати безпечніші програми завдяки безперервній аутентифікації та захисту.

Механізм Outseer Risk Engine, який аналізує сотні елементів даних і використовує алгоритми прогнозування для виявлення та запобігання шахрайству, і мережу передачі даних Outseer Global Data Network, яка є одним із перших накопичувальних консорціумів даних для запобігання шахрайству, котрий збирає сигнали від тисяч клієнтів і партнерів Outseer.

Нове рішення Buy Now, Pay Later Installments підтримує стрімке зростання популярності оплати частинами. За даними Insider Intelligence, до 2025 року обсяги витрат у форматі оплати частинами сягнуть 680 млрд дол.

Водночас зі зростанням популярності оплати частинами шахраї намагаються збагатитися за рахунок цих тенденцій. Двома найпоширенішими формами шахрайства в межах оплати частинам є використання фальшивих ідентифікаційних даних (Synthetic Identity) і підміна номера рахунку (Account Takeover, ATO). Шахрайство з використанням фальшивих ідентифікаційних даних – це проблема вартістю 6 млрд дол і, за даними ФБР, один із тих видів фінансових злочинів, що розвиваються найшвидше. На хвилі численних порушень безпеки даних за останні роки обсяги шахрайства з підміною номера рахунку зросли на 850% за період між другим кварталом 2020 року та другим кварталом 2021 року.

Рішення Outseer BNPL Installments створене для боротьби з цими й іншими сценаріями шахрайства завдяки безперервній аутентифікації протягом усього маршруту цифрових платежів. Воно передбачає наскрізний захист власників карток з моменту реєстрації, під час здійснення покупок та оплати й керування транзакціями в межах оплати частинами.

Ознайомтеся з новими тенденціями цифрового шахрайства й аналітичною інформацією щодо транзакцій за 2021 рік на підставі даних мережі Outseer/RSA Global Data Network. У звіті Outseer Fraud & Payments Report за четвертий квартал 2021 року проаналізовано понад 56 тис. кібератак з метою встановлення можливостей виявлення фінансових шахрайських кібератак, запобігання їм або скорочення їх кількості.

