Pure Storage и AWS упростят клиентам внедрение Kubernetes

14 февраля 2022 г., 11:15

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Соглашение о стратегических инвестициях, анонсированное AWS, нацелено на то, чтобы помочь предприятиям использовать ПО Portworx фирмы Pure Storage, упростив таким образом управление контейнерными приложениями в Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).



ПО Portworx купленное в 2020 году Pure Storage вместе с одноимённым стартапом, расширяет возможности управления данными платформы Kubernetes. С Portworx можно создавать пул ресурсов хранения, который автоматически масштабируется в соответствии с требованиями приложения. Чтобы улучшить доступность данных в критических ситуациях, платформа позволяет распределять записи по нескольким облачным датацентрам.



Для ещё большего снижения риска сбоев Pure Storage создала инструмент PX-Backup, ранний доступ к которому открыт для клиентов AWS. Portworx PX-Backup позволяет создавать резервные копии данных приложений и восстанавливать их в случае сбоя всего несколькими щелчками мыши.



Стратегические инвестиции AWS это важная победа для Pure Storage, крупного поставщика флэш-хранилищ для центров обработки данных. Многие клиенты Pure Storage используют AWS, поэтому сотрудничество с ней позволит Pure Storage более эффективно поддерживать их облачные инициативы.



Pure Storage уже имеет опыт взаимодействия с облачным гигантом в других областях, например, в использовании её систем флэш-хранения с сервисом AWS Outposts для расширения инфраструктуры и услуг Amazon на онпремисные ЦОД.



Pure Storage также предоставила AWS свои программные сервисы Pure Cloud Block Store и Purity CloudSnap. Первый помогает предприятиям управлять своими средами хранения данных, а второй позволяет хранить в облаке резервные копии бизнес-информации.



Альянс с AWS находится в русле новой стратегии роста Pure Storage. В апреле прошлого года компания сообщила, что основная часть её усилий по разработке продуктов отныне будет сосредоточена на программном обеспечении. Другие игроки рынка инфраструктуры ЦОД, такие как Hewlett Packard Enterprise (HPE), также отводят облачным услугам всё больше места в своих «дорожных картах».

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