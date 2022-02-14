Logitech использует вторичный пластик в 65% выпускаемой переферии

14 февраля 2022 г., 12:35

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Компания Logitech объявила, что не только выполнила взятые на себя в 2020 году обязательства по включению переработанного пластика в 50% своей продукции, но и значительно увеличила этот показатель. По состоянию на декабрь 2021 года, компания применяет вторичный пластик в 65% клавиатур и мышей.



Процентное содержание переработанного пластика в каждом продукте варьируется в зависимости от типа, цвета исостава материала и составляет от 20% (в светлых девайсах) до 75% (в темных).



Как отмечается, партнерство Logitech с проверенными поставщиками и совместные исследования, касающиеся применения различных типов вторичного пластика, позволили создать полимеры с богатой цветовой палитрой. На сегодняшний день дизайнерам компании доступно более 30 цветов, что дает возможность максимально увеличить процент переработанного сырья в корпусе устройств Logitech. При этом удается сохранить надежность и эстетическую привлекательность девайсов.



По подсчетам экспертов, только за прошлый год Logitech использовала более 8 тыс тонн вторсырья для производства своей продукции. Это позволило избавиться от соизмеримого объема первичного пластика на свалках и снизило спрос на полимеры, полученные путем нефтехимического производства. Подобная экономия сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 19 тысяч тонн. Для сравнения: такое количество СО2 может выделить легковой автомобиль, если проедет 1740 раз вокруг Земли по экватору.



Подчеркивается, что перевыполнение плана по внедрению вторсырья позволит Logitech к 2030 году не просто стать углеродно-нейтральной компанией, а выйти на отрицательный уровень нетто-выбросов парниковых газов: то есть при производстве компания будет удалять больше эквивалента СО2, чем выделять. Кроме того, Logitech присоединилась к программе по защите климата The Climate Pledge, а также стала первой компанией по производству бытовой электроники, которая взяла на себя обязательство указывать на упаковке всех своих продуктов подробную информацию о воздействии углерода на окружающую среду.



Logitech все чаще использует переработанный пластик в своих продуктовых линейках, руководствуясь подходом «Дизайн во благо устойчивого развития», в рамках которого особое внимание уделяется благополучию людей и окружающей среды. Для этого компании потребовалось провести множество исследований, так как вторичный пластик зачастую отличается от первичного по механическим свойствам и доступной палитре цветов. Чтобы дать этим полимерам вторую жизнь и не снижать качество готовой продукции, Logitech внедрила в производство новые технологии.

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