Panasonic випустила камеру LUMIX GH6 із підтримкою фільмування у форматі 5,7K

Компанія Panasonic анонсувала новинку – гібридну цифрову системну камеру LUMIX GH6 для професійного фото- та відеопродакшену.



Новий LUMIX GH6 забезпечує максимально широкі можливості для зйомки відео. Завдяки анаморфним (4:3) режимам 5,7К (5728x3024) 4:2:0 10-біт 60p/50p (17: 9) та 5,8К (5760x4320) 30p/25p/24p 4:2:0 10-біт.



Крім того, GH6 пропонує необмежений час запису 10-бітного відео C4K/4K 60p/50p у форматі 4:2:2. Така камера націлена на невелики продакшен-команди і може бути використана в умовах, де потрібна мобільність та висока якість.



Зазначається, що GH6 - перша камера LUMIX, що підтримує відеокодек Apple ProRes. Використовуючи карту CFexpress типу B, можна записувати відео в кодеках ProRes 422 HQ та ProRes 422, професійному галузевому стандарті, що забезпечує високу якість зображення при низькому стисненни даних. Це значно знижує навантаження на комп'ютер під час постпродакшну та дозволяє виконувати NLE (нелінійне редагування) без перекодування, оптимізуючи робочий процес.



Флагман оснащений першим 25,2-мегапіксельним Live MOS-сенсором у системі мікро 4/3 (Micro Four Thirds) і вдвічі потужнішим процесором Venus Engine. Висока швидкість зчитування дозволяє записувати відео C4K/4K 120p, вести серійну зйомку зі швидкістю 75 кадрів за секунду з використанням електронного затвора, а також мінімізує ефект ролінг шаттера.



Новий потужний процесор забезпечує високошвидкісну обробку більшої кількості пікселів з нового сенсора та відео з більш високою роздільною здатністю та швидкістю передачі даних. Інтелектуальна обробка деталей та високопродуктивне 2D та 3D (для відео) шумопридушення дозволяють отримати природні зображення з мінімальним рівнем шуму, а високоточне подвійне 3D-керування кольором забезпечує покращену кольоропередачу.



З новим GH6 стала можливою уповільнений запис зі звуком і з високою роздільною здатністю - за допомогою 10-бітного відеозапису C4K/4K 120p/100p HFR (з високою частотою кадрів). Крім того, камера пропонує широкий спектр 10-бітних режимів запису ALL-Intra для професійного монтажу, що дозволяє знімати відео з роздільною здатністю FHD 240p/200p HFR та FHD 240к/с VFR (змінна частота кадрів). Також за допомогою VFR можна записувати до 12,5 х надповільного відео (FHD 24p/300 кадрів в секунду 10-біт).



Новий флагман ідеальний для зйомки в русі та відеоблогінгу. Камера оснащена видошукачем Live View OLED з роздільною здатністю 3,68 млн. пікселів, поворотний екран з широкими кутами огляду дуже зручний для роботи професійних відеографів. Для стабілізації зображення в LUMIX GH6 використовується надвисокопродуктивний гіроскопічний датчик та новий алгоритм. Подвійний 5-осьовий стабілізатор зображення Dual I.S. 2, що складається зі стабілізатора в корпусі (Body I.S.) та стабілізатора в об'єктиві (Lens O.I.S.) забезпечує ефект корекції до 7,5 ступенів.



Камерою можна керувати з комп'ютера або смартфона – для цього потрібно встановити програму LUMIX Tether (для комп'ютера) або LUMIX Sync (для смартфона). Програма дозволяє змінювати налаштування камери, віддалено вести зйомку, а також зберігати отримані зображення на вибраний пристрій.



Вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth розширюють можливості зйомки та публікації фотографій та відеороликів у реальному часі, включаючи прямий стрімінг на Youtube та Facebook. Підтримка Bluetooth версії 5.0 (Bluetooth з низьким споживанням енергії (BLE)) забезпечує постійне підключення до смартфону або планшета за мінімального енергоспоживання.



Камера оснащена двома слотами для карток пам'яті - CFexpress (CFexpress типу B) та карт типу SD, SDHC, SDXC; USB-роз'ємом, виходом HDMI Type A, а також роз'ємом для підключення пульта дистанційного керування φ2,5 мм, роз'ємом для підключення мікрофона φ3,5 мм та роз'ємом для синхронізації.



У нового LUMIX GH6 погодозахищений корпус із магнієвого сплаву з пило- та бризкозахистом та функцією придушення шуму вітру. Діапазон оптимальних робочих температур від -10°C до +40°C при відносній вологості 10-80%.



Габарити камери становлять приблизно 138,4 x 100,3 x 99,6 мм (за винятком виступів), вага корпусу - 739 г (без об'єктива). У комплект поставки входить літій-іонний акумулятор (7,2 В, 2200 мА/год, 16 Вт/год), подача живлення від USB (Power Delivery).

