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TSMC обійшла NVIDIA за капіталізацією - досягнувши 618,8 мільярдів доларів

23 февраля 2022 г., 11:05
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Як звернули увагу аналітики видання Hardware Times, компанія TSMC стала найдорожчою у світі компанією з індустрії напівпровідників з ринковою капіталізацією в 618,8 мільярдів доларів.

Тайванський виробник обійшов NVIDIA з 591 мільярд доларів, та став найдорожчою компанією в Азії, обігнавши китайського гіганта Tencent. Це робить TSMC восьмою за величиною капіталізації компанією у світі.

Керівник TSMC Вей (Wei) заявив, що дохід компанії у 2022 році буде щонайменше на 25% вище, ніж виторг минулого року, а це 57 мільярдів доларів. Капітальні витрати цього року були збільшені з 40 мільярдів доларів до 44 мільярдів доларів у надії на розширення виробничих потужностей процесу 5 нм (N5), а також підготовку до масового виробництва 3 нм (N3) процесу наступного покоління. Витрати на розвиток у 2021 році були помітно меншими – 30 мільярдів доларів.

TSMC збирається виробляти нові чипи AMD та NVIDIA на своїх лініях 5 нм, а також виготовлятиме GPU Intel 1-го покоління ARC Alchemist по технології N6 (6 нм).

Але слід зауважити, що також з'явилася інформація стосовно того, що TSMC має зараз великі проблеми с запуском техпроцесу 3 нм й можливо не встигне с його запуском по плану. Найбільше вид цього може постраждати Apple, яка вже зафрахтувала майже всі потужности по випуску чипів по 3 нм.

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