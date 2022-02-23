Шість країн ЄС надсилають експертів в Україну для подолання кіберзагрози

23 февраля 2022 г., 9:25

+11

голос Tweet

Як повідомляє Reuters, шість країн Європейського Союзу відправляють в Україну групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти впоратися з кіберзагрозами після того, як Росія офіційно визнала два сепаратистських регіони на сході країни, заявив у вівторок заступник міністра оборони Литви Маргірис Абукявічус (Margiris Abukevicius).



У відповідь на запит України в понеділок Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія надішлють групу експертів, яку вони створили раніше, щоб допомагати іншим країнам, установам і партнерам ЄС впоратися з кіберзагрозами, – повідомив Абукявічус.



«Україні може знадобитися допомога для боротьби з окремими інцидентами або підтримка, щоб перевірити свою інфраструктуру на наявність слабких місць у безпеці», прокоментував він Reuters подію.



Російські військові хакери стояли за серією розподілених DDoS-атак, які ненадовго вивели з робочого стану українські банківські та урядові веб-сайти.



Росія заперечує будь-яку свою роль у ситуації з атаками, яки у вівторок минулого тижня спричинила відносно обмежені збої. читати більше



Міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Ben Wallace) заявив у понеділок, що британські кіберексперти працюють з Україною, щоб допомогти захистити її від російської активності.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист