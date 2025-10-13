Panasonic прагне до безанодних акумуляторів для електромобілів до 2027 року

13 октября 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Panasonic оголосила, що розробляє конструкцію елемента «без анода» (anode-free), яка обіцяє значний стрибок в енергетичній щільності, що може збільшити запас ходу електромобілів (EV). Видаляючи анод з батареї під час виробництва, компанія прагне досягти вищого рівня місткості батареї до кінця 2027 року.



Традиційні літій-іонні елементи використовують графітовий або кремнієвий анод для зберігання та вивільнення енергії. Графіт є найбільш поширеним анодним матеріалом для літій-іонних батарей завдяки його низькому електрохімічному потенціалу, низькій вартості, низькій токсичності та високій поширеності. Конструкція Panasonic, з іншого боку, не має анода на етапі виробництва.



Хоча батарея все ще має позитивний і негативний полюси, літій-металевий анод природно формується в батареї після першого заряджання. Залишковий анод виготовлений із металу.



Усуваючи необхідність у спеціальній структурі анода, Panasonic може вмістити більше активних катодних матеріалів — нікелю, кобальту та алюмінію — у той самий розмір елемента, тим самим збільшуючи місткість без розширення розміру батареї. Крім того, металевий анод набагато простіше виробляти, ніж покриті графітові або кремнієві аноди; усунення цих виробничих потужностей значно сприяє економії витрат.



Японський електронний гігант, ключовий постачальник батарей для Tesla, заявив, що нова батарея може дозволити компанії створювати «легші» і потенційно доступніші батареї, зберігаючи поточний запас ходу, але зменшуючи розмір батареї. Мета полягає в тому, щоб збільшити місткість батареї на 25%, потенційно подовжуючи запас ходу Tesla Model Y приблизно на 145 км при наявному розмірі батареї.



Крім того, Panasonic планує знизити вміст нікелю у своїх батареях, оскільки нікель є одним із найдорожчих компонентів. Компанія також активно працює над зменшенням кількості кобальту у своїх батареях, ще однієї високозатратної сировини, яка значно впливає на виробничі витрати.



Panasonic протягом кількох років працює над батареями без кобальту. Компанія вже значно скоротила вміст кобальту у своїй катодній хімії нікель-кобальт-алюмінію (NCA) до близько 10%.



Компанія відома своїми акумуляторними елементами 4680, які мають більший формфактор, ніж традиційні літій-іонні батареї. Ці більші елементи пропонують значно покращену енергетичну щільність та ефективність, що дозволяє збільшити запас ходу електромобілів та знизити виробничі витрати. Літій-іонні елементи 4680 для електромобілів виробляються на заводі Panasonic у префектурі Вакаяма, Японія.



Оскільки глобальна увага до скорочення викидів посилюється, ринок акумуляторів для електромобілів очікує суттєве зростання, з постійними покращеннями ефективності, місткості та вартості батарей.



За даними фірми з дослідження ринку Verified Market Research, обсяг ринку оцінювався у 63,51 млрд дол. і, за прогнозами, досягне 573,08 млрд дол. до 2031 року, зростаючи із сукупним річним темпом зростання (CAGR) у 25,1% з 2024 по 2031 рік.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI