Відеотермінал AVer VB370A на базі Android вже в Україні

За даними ERC, відеотермінал AVer VB370A з двома 4K об’єктивами забезпечує гарну якість відео та звуку, гарантуючи, що кожен учасник відчує себе присутнім. Інтелектуальне відстеження голосу на основі штучного інтелекту гарантує чітке відображення всіх учасників, а встановлені з заводу попередні налаштування спрощують підключення. Розроблений для середніх і великих приміщень, VB370A підтримує два дисплеї і може легко масштабуватися для великих компаній. Сертифікація Zoom та ОС на базі Android забезпечують по-справжньому захватні та продуктивні віртуальні зустрічі.



VB370A працює на Android, пропонуючи високоякісний та послідовний досвід Zoom Rooms. Розроблений для продуктивності корпоративного рівня, він забезпечує надійність та відповідність для кожної зустрічі. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс спрощує налаштування та дає змогу користувачам приєднуватися до зустрічей одним дотиком, що дає можливість легко та швидко розпочати роботу.



AI-технологія Voice Tracking у VB370A автоматично перемикає камеру на того, хто говорить, усуваючи відвертальні фактори. Утримуючи промовця в полі зору, вона робить віртуальні зустрічі більш продуктивними та підтримує атмосферу, орієнтовану на команду.



Камери VB370A 4K забезпечують чітке зображення, гарантуючи, що кожного учасника буде видно. Завдяки передовій аудіотехнології VB370A захоплює кришталево чистий звук з усіх боків, усуваючи будь-які шуми та подвійні розмови. Це вдале поєднання якості відео та звуку надає зустрічі природності, а користувачам – можливість спілкуватися та взаємодіяти без бар’єрів, незалежно від середовища.



Підтримання двох екранів і передові візуальні ефекти 4K розширюють можливості системи. Миттєве налаштування та елегантний дизайн VB370A роблять його оптимальним доповненням до будь-якого сучасного робочого простору. Спостерігаючи за доповідачем і контентом на двох екранах одночасно, учасники можуть поринути в атмосферу зустрічі, що підвищує її результативність.



Додатковий спікерфон/мікрофон розширює можливості аудіосистеми, забезпечуючи оптимальну якість звуку в будь-якому середовищі. У поєднанні з сенсорною панеллю VB370A перетворюється на комплексне рішення для конференцій із налаштуваннями корпоративного рівня.

