ASUS ProArt та GoPro об'єднують зусилля для оптимізації робочих процесів для творців відео за допомогою AI

Компанія ASUS оголосила про новаторську співпрацю з GoPro для оптимізації робочих процесів 360° відео, від знімання до редагування. Поєднуючи технологію фільмування від GoPro з інструментами ASUS ProArt, орієнтованими на творців, партнерство зменшує тертя у творчому процесі та допомагає оповідачам більше зосередитися на своїй справі. Клієнти ноутбуків ASUS отримають до шести місяців підписки GoPro Subscription Premium+, що відкриває необмежене хмарне сховище, автоматичні підбірки найкращих моментів та багато іншого.



StoryCube — це ексклюзивне рішення для керування контентом на основі AI, розроблене ASUS. Це перший у світі додаток для Windows, що підтримує як медіа GoPro Cloud, так і 360° відео. Інтеграція з GoPro Cloud дозволяє користувачам переглядати та завантажувати весь свій контент безпосередньо з StoryCube. Захопливе те, що користувачі можуть попередньо переглядати нативні .360 файли, незалежно від того, чи зберігаються вони локально, чи в Інтернеті. Вони можуть змінити кадрування 360° матеріалів GoPro MAX та MAX2 за допомогою GoPro Player, а потім перетягнути їх із StoryCube для подальшого редагування в таких програмах, як Adobe Premiere Pro або CapCut (включено з безоплатною підпискою на ноутбуки ProArt). Крім того, це також перший у світі додаток для категоризації сцен AI у 360° відео (включаючи звичайні фотографії, відео та 360° відео MP4/MOV). Функція сцени AI допомагає користувачам класифікувати популярні активності GoPro, такі як їзда на велосипеді, серфінг та сноубординг.



Пошук і класифікація на основі AI дозволяють користувачам GoPro групувати файли за улюбленими видами діяльності, часом або пристроєм та місцем розташування, отриманими з інформації GPS камер GoPro. Це полегшує творцям швидкий пошук відповідного вихідного матеріалу зі своєї бібліотеки. Модель AI StoryCube навчена на зображеннях активності GoPro та екшн-камер для розпізнавання сцен, з потенціалом для покращення точності в майбутніх оновленнях. Завдяки цим першим у світі функціям StoryCube забезпечує швидку, безпечну та оптимізовану продуктивність на кожному етапі робочого процесу.



На честь співпраці ASUS та GoPro об’єдналися, щоб запропонувати покупцям вибраних ноутбуків ASUS безкоштовну підписку GoPro Premium+ на термін до шести місяців. Для ноутбуків серії Creator ProArt користувачі отримують шестимісячну підписку GoPro Subscription Premium+, тоді як моделі Zenbook та Vivobook пропонуються з тримісячною пропозицією Premium+. Ця підписка відкриває необмежене хмарне сховище для матеріалів GoPro, 500 ГБ сховища для файлів, відмінних від GoPro, автоматичні підбірки найкращих відео та багато іншого, надаючи творцям повний досвід GoPro прямо з коробки.



Оповідачам GoPro, які шукають ідеальний ноутбук ASUS для творців, варто звернути увагу на флагманський ASUS ProArt P16 — один із найпотужніших ноутбуків на ринку, оснащений для використання повного потенціалу справжнього 8K матеріалу з нової 360-градусної камери GoPro MAX2. Він оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 з продуктивністю до 50 TOPS та NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, і забезпечує неперевершену продуктивність AI для вимогливих творчих робочих процесів, таких як редагування 360° відео. Цей графічний процесор забезпечує блискавичний рендеринг у надвисокій роздільній здатності, плавні попередні перегляди в реальному часі до 16K, а також інструменти на основі AI для бездоганного зшивання, зміни кадрування та інтелектуального масштабування у творчих робочих процесах.



ProArt P16 спеціально створений для професійного редагування відео, підтримуючи 10-бітний колірний формат 4:2:2, подвійні кодери AV1, прискорення AI (таке як зшивання в реальному часі, інтерполяція кадрів, стабілізація відео), що забезпечує плавне багатотрекове відтворення 4K/8K, швидший експорт та підвищену стабільність для складних проєктів із високою роздільною здатністю, таких як редагування 360° відео. Новітній дисплей ASUS Lumina Pro OLED пропонує точність кольору, яскраві кольори, глибокий контраст та вдосконалений догляд за очима. Він має пікову яскравість до 1600 ніт для видимості за будь-яких умов освітлення; частоту оновлення 120 Гц із технологією VRR для плавного руху без розмиття; та технологію проти відбиття, яка зменшує відбиття на 65% для кращої видимості в будь-якому середовищі.



Завдяки прискоренню NVIDIA RTX AI, ексклюзивним інструментам ASUS AI, таким як StoryCube та MuseTree, цей Copilot+ PC дає творцям GoPro змогу працювати розумніше, швидше та інтуїтивніше, ніж будь-коли.

