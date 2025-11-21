Пакет з відкритим кодом дозволяє підключати AI-агентів до безпекової платформи Delinea

21 ноября 2025 г., 14:35

Компанія Delinea, постачальник рішень для захисту ідентифікаційних даних людей та машин за допомогою централізованої авторизації, оголосила про випуск сервера Delinea Model Context Protocol (MCP) з відкритим кодом, який тепер доступний безоплатно на GitHub, інформує Oberig IT. Цей пакет дозволяє розробникам інтегрувати можливості MCP у свої власні AI-агенти, створюючи безпечний і масштабований спосіб підключення AI-моделей до реальних інструментів, даних і робочих процесів на платформі Delinea.

Оскільки організації все частіше покладаються на агентів штучного інтелекту для прискорення розробки програмного забезпечення та ІТ-процесів, надання цим агентам доступу до зовнішніх інструментів та джерел даних стало складним і ризикованим завданням. Традиційні підходи вимагають створення індивідуальних інтеграцій API для кожного додатка штучного інтелекту або вбудовування облікових даних у вигляді звичайного тексту в підказки великої мовної моделі (LLM).

За допомогою Delinea MCP Server організації можуть розширити можливості своїх AI-агентів, забезпечивши безпечний доступ до функцій платформи Delinea. Цей пакет з відкритим кодом використовує галузеві стандарти та найкращі практики безпеки ідентифікації, гарантуючи, що кожен запит регулюється перевірками контексту ідентифікації, привілеїв та політик.

Основні переваги Delinea MCP Server – зниження ризиків, перспективна стратегія та практичне впровадження штучного інтелекту.

Delinea MCP Server – це перший офіційний пакет з відкритим кодом від Delinea, який дозволяє організаціям розширювати свої AI-агенти за допомогою безпечного доступу до функцій платформи Delinea за допомогою природної мови. MCP Server сумісний з провідними постачальниками та підтримує відкриті стандарти, такі як OAuth, забезпечуючи безперебійну інтеграцію. Він також пропонує експериментальні конектори для проєктів з відкритим кодом, таких як Claude та ChatGPT, надаючи організаціям гнучкість у міру розвитку екосистем штучного інтелекту.

