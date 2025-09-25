 
Oberig IT стає офіційним дистриб'ютором рішень UnderDefence

25 сентября 2025 г., 12:35

Oberig IT стає офіційним дистриб'ютором рішень UnderDefence

Компанія Oberig IT оголошує дистриб’юторський контракт з UnderDefense Cybersecurity, постачальником рішень і сервісів у галузі кібербезпеки, що поширюється на території наступних країн: Україна, Казахстан, Молдова, Румунія, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Азербайджан. Партнерство з UnderDefense Cybersecurity дозволить Oberig IT розширити портфель рішень у галузі кіберзахисту та надати партнерам і замовникам нові можливості для побудови стійкої та ефективної системи безпеки.

Компанія UnderDefense Cybersecurity відома експертизою у виявленні та протидії сучасним загрозам. Ключові сервіси компанії охоплюють Managed Detection and Response (MDR) для цілодобового моніторингу та реагування на інциденти, penetration testing (pen-test) для виявлення вразливостей шляхом імітації реальних атак, а також compliance-сервіси, що допомагають організаціям відповідати міжнародним стандартам та регуляторним вимогам. Разом ці напрями створюють цілісну систему кіберзахисту, яка забезпечує бізнесам надійність та стійкість у цифровому середовищі.

