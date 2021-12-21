Oracle покупает компанию Cerner за 28,3 млрд долл.

21 декабря 2021 г., 9:05

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Oracle официально объявила о заключении соглашения с Cerner, поставщиком решений для сегмента здравоохранения. Компания будет приобретена за 28,3 млрд долл., за счет выкупа каждой акции по цене 95 долларов.



Cerner была основана в 1979 г. (Oracle, кстати, в 1977 г.) в Канзас-Сити (шт. Миссури). Сегодня в ее штате более 24 тыс сотрудников и компания является одним из ведущих игроков на рынке электронных систем для медицинских учреждений с доходом в 5,5 млрд долл. в прошлом году. Cerner также предлагает ряд специализированных приложений в связке со своим программным обеспечением EHR, которые используются больницами для управления оказанием медицинской помощи, выполнения задач бизнес-администрирования и анализа операционных данных.



У Oracle большие планы в рамках этого приобретения. Компания заявила, что планирует интегрировать свой продукт Voice Digital Assistant с программным обеспечением Cerner, чтобы помочь медицинским работникам быстрее получать доступ к данным пациентов.



Исполнительный председатель и главный технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что его компания стремится «предоставить нашим перегруженным работой медицинским специалистам новое поколение простых в использовании цифровых инструментов, которые обеспечивают доступ к информации через голосовой интерфейс с более высоким уровнем безопасности за счет использования облачных технологий».



«Это новое поколение медицинских информационных систем обещает снизить административную нагрузку на наших медицинских специалистов, улучшить конфиденциальность пациентов и улучшить результаты, а также снизить общие расходы на здравоохранение», - отметил Эллисон.



В рамках плана по усовершенствованию программного обеспечения Cerner Oracle намерена перевести системы EHR на свою публичную облачную платформу. «Это можно сделать очень быстро, потому что крупнейшая бизнес-система Cerner и наиболее важная клиническая система уже работает на базе данных Oracle», - заявил Майк Сицилия (Mike Sicilia), исполнительный вице-президент подразделения Oracle Vertical Industries.



Помимо облачной инфраструктуры для ускорения разработки продуктов Cerner также будут задействованы технологии и наработки Oracle в области искусственного интеллекта.



«Cerner занимает лидирующие позиции в области цифровизации медицинских учреждений. Присоединение к Oracle в качестве специализированного отраслевого бизнес-подразделения дает беспрецедентную возможность ускорить нашу работу, модернизируя электронные медицинские карты, улучшая качество обслуживания пациентов и обеспечивая более взаимосвязанное, высококачественное и эффективное лечение», заявил президент и главный исполнительный директор Cerner Дэвид Файнберг (David Feinberg).



Как отмечается, Oracle намерена превратить Cerner в «огромный дополнительный двигатель роста доходов» на долгие годы. В своем последнем квартальном финансовом отчете Cerner сообщила о росте выручки на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Oracle намеревается ускорить эти темпы роста, за счет более активного предложения системы EHR за пределами США.



Oracle рассчитывает завершить приобретение в следующем году. Предлагаемое компанией приобретение Cerner - вторая крупная покупка в секторе в этом году. Ранее Microsoft за 19,7 млрд долл. поглотила Nuance Communications, чье программное обеспечение для диктовки широко используется значительной частью врачей в США.



Вертикальные отрасли также стали более привлекательными среди ведущих операторов публичного облака. Amazon Web Services в этом году представила Amazon FinSpace, сервис обработки данных, предназначенный для финансового сектора. В июле Google Cloud представила Healthcare Data Engine - решение, которое упрощает обработку медицинских данных организациями в области здравоохранения.



Стоит также отметить, что это крупнейшая сделка в истории Oracle. В 2004 г. она приобрела PeopleSoft за 10,3 млрд долл, а пятью годами позже Sun Microsystems за 7,4 млрд долл.

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