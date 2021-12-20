Українські вчителі вже отримали дві третини із запланованих 60 тисяч ноутбуків

20 декабря 2021 г., 17:55

Учителі з 21 області вже отримали сучасну комп’ютерну техніку завдяки національному проекту «Ноутбук кожному вчителю» Мінцифри та МОН. Загалом вже доставлено 41327 ноутбуків із 60 тис., які мають закупити до кінця цього року. З держбюджету на це виділили 980 млн грн.

Команди Мінцифри, МОН та ДКІБ СБУ об‘єднали зусилля, щоб зробити процес закупівлі максимально прозорим. У регіонах цей процес допомагають координувати заступники голів ОДА з цифрової трансформації (CDTO). Це вже дозволило заощадити понад 105 млн грн.

Контролювати, як ОДА використовують кошти та за яку ціну купують техніку, можна за допомогою дашборда.

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