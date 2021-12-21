Sony заметно улучшит свои модули для цифрового фото

21 декабря 2021 г., 10:25

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Sony Semiconductor Solutions Corporation заявляет, что разработала первую в мире технологию КМОП-сенсора изображений с двухслойным транзисторным пикселем.



В отличие от обычных КМОП-датчиков, в которых фотодиоды и пиксельные транзисторы теснятся на общей подложке, новая технология Sony разносит их на разные слои.



Многослойная конструкция КМОП состоит из чипа с пикселями задней подсветки, размещённого поверх логического чипа, на котором находятся схемы обработки сигналов. Внутри пиксельного чипа фотодиоды для преобразования света в электрические сигналы и пиксельные транзисторы для управления сигналами расположены рядом друг с другом на одном слое.



Повышение уровня сигнала насыщения в рамках ограничений форм-фактора играет важную роль в достижении высокого качества изображения. Как заявляет компания, такая архитектура примерно вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения по сравнению с обычными датчиками изображения, расширяет динамический диапазон, тем самым существенно улучшая свойства изображения, и позволит поддерживать и совершенствовать рабочие характеристики пикселей не только при их текущих, но и при меньших горизонтальных габаритах.



В частности, благодаря тому, что большинство транзисторов перенесено на свободный от фотодиодов слой, их размеры можно увеличить. Это в свою очередь ведёт к снижению шума, ухудшающего качество ночной съёмки.



В сумме, сочетание широкого динамического диапазона и уменьшения шума, предлагаемые новой технологией Sony, поможет избежать недоэкспонирования и переэкспонирования в сценах, где соседствуют яркие и тёмные участки (например, съёмка в контровом свете) и обеспечит получение высококачественных изображений даже в условиях низкой освещенности (например, в помещении, в ночное время).



Компания заявляет, что её технология двухслойных транзисторных пикселей будет способствовать продолжению роста качества цифровой съёмки, в том числе и у фотографов, использующих смартфоны.

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