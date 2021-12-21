 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1293)

12.12 - 19.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Sony заметно улучшит свои модули для цифрового фото

21 декабря 2021 г., 10:25
+11
голос

Sony Semiconductor Solutions Corporation заявляет, что разработала первую в мире технологию КМОП-сенсора изображений с двухслойным транзисторным пикселем.

В отличие от обычных КМОП-датчиков, в которых фотодиоды и пиксельные транзисторы теснятся на общей подложке, новая технология Sony разносит их на разные слои.

Многослойная конструкция КМОП состоит из чипа с пикселями задней подсветки, размещённого поверх логического чипа, на котором находятся схемы обработки сигналов. Внутри пиксельного чипа фотодиоды для преобразования света в электрические сигналы и пиксельные транзисторы для управления сигналами расположены рядом друг с другом на одном слое.

Повышение уровня сигнала насыщения в рамках ограничений форм-фактора играет важную роль в достижении высокого качества изображения. Как заявляет компания, такая архитектура примерно вдвое увеличивает уровень сигнала насыщения по сравнению с обычными датчиками изображения, расширяет динамический диапазон, тем самым существенно улучшая свойства изображения, и позволит поддерживать и совершенствовать рабочие характеристики пикселей не только при их текущих, но и при меньших горизонтальных габаритах.

В частности, благодаря тому, что большинство транзисторов перенесено на свободный от фотодиодов слой, их размеры можно увеличить. Это в свою очередь ведёт к снижению шума, ухудшающего качество ночной съёмки.

В сумме, сочетание широкого динамического диапазона и уменьшения шума, предлагаемые новой технологией Sony, поможет избежать недоэкспонирования и переэкспонирования в сценах, где соседствуют яркие и тёмные участки (например, съёмка в контровом свете) и обеспечит получение высококачественных изображений даже в условиях низкой освещенности (например, в помещении, в ночное время).

Компания заявляет, что её технология двухслойных транзисторных пикселей будет способствовать продолжению роста качества цифровой съёмки, в том числе и у фотографов, использующих смартфоны.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  