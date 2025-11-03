Samsung об’єднується з NVIDIA для створення нової AI-мегафабрики на базі 50000 GPU

3 ноября 2025 г., 13:35

Компанія Samsung Electronics оголосила про плани створення нової AI-мегафабрики у співпраці з NVIDIA, що знаменує собою важливу віху в зусиллях компанії очолити глобальний парадигмальний зсув у бік виробництва, керованого штучним інтелектом. Шляхом розгортання понад 50000 GPU NVIDIA, AI буде впроваджений у весь виробничий потік Samsung, прискорюючи розробку та виробництво напівпровідників, мобільних пристроїв і робототехніки наступного покоління.





Фабрика AI Samsung інтегрує кожен аспект виробництва напівпровідників — від проєктування та процесу до обладнання, операцій та контролю якості — в єдину інтелектуальну мережу, де AI безперервно аналізує, прогнозує та оптимізує виробничі середовища в реальному часі. Фабрика AI Samsung виходить за рамки традиційної автоматизації, слугуючи інтелектуальною виробничою платформою, яка з’єднує та інтерпретує величезні дані, що генеруються під час проєктування чипів, виробництва та експлуатації обладнання.





Samsung та NVIDIA відзначають співпрацю, що триває понад 25 років, починаючи з DRAM від Samsung, які живили перші графічні карти NVIDIA, і продовжуючи партнерством у сфері контрактного виробництва.



Окрім поточної співпраці, Samsung та NVIDIA також працюють над HBM4. Очікується, що завдяки високій пропускній здатності та енергоефективності, передові рішення HBM від Samsung допоможуть прискорити розробку майбутніх додатків AI та складуть критичну основу для виробничої інфраструктури, керованої цими технологіями.



Створений на базі 6-го покоління 10-нанометрового класу DRAM та 4-нм логічного базового чипа, HBM4 від Samsung може досягати швидкості обробки 11 Гбіт/с, що значно перевищує стандарт JEDEC (8 Гбіт/с).



Samsung також продовжить постачати рішення для пам’яті наступного покоління, включаючи HBM, GDDR та SOCAMM, а також послуги контрактного виробництва, стимулюючи інновації та масштабованість у глобальному ланцюжку створення вартості AI.





Протягом наступних кількох років Samsung планує впровадити прискорені обчислення NVIDIA для масштабування своєї Фабрики AI та прискорення виробництва цифрових двійників на основі бібліотек NVIDIA Omniverse по всій одній із найповніших у світі інфраструктур виробництва чипів, що охоплює пам’ять, логіку, контрактне виробництво та сучасне пакування.



Використовуючи бібліотеки NVIDIA cuLitho та CUDA-X для процесу корекції оптичної близькості (OPC), Samsung досягла 20-кратного збільшення продуктивності обчислювальної літографії. Як критично важливий етап точного формування візерунків пластин, покращена OPC дозволяє AI прогнозувати та коригувати варіації схем візерунків із набагато більшою швидкістю та точністю, скорочуючи цикли розробки.



Для автоматизації електронного проєктування (EDA) компанії співпрацюють із партнерами EDA для розробки інструментів EDA та технологій проєктування наступного покоління, прискорених GPU.



Використовуючи бібліотеки NVIDIA Omniverse, Samsung створює цифрові двійники, які можуть візуалізувати всю роботу фабрики віртуально. Ці віртуальні середовища ідентифікують аномалії, виконують прогностичне обслуговування та оптимізують виробництво до того, як зміни будуть застосовані у фізичному світі.



Samsung планує розширити інфраструктуру своєї Фабрики AI на свої глобальні виробничі центри, включаючи Тейлор, США, додаючи більше інтелекту та гнучкості у свої світові операції з напівпровідниками.





Samsung розробляє власні моделі AI, які живлять понад 400 мільйонів її пристроїв. Ці моделі також інтегруються у внутрішні виробничі системи компанії, стимулюючи інтелект та інновації у її виробничих процесах.



Побудовані на прискорених обчисленнях NVIDIA та фреймворку Megatron, AI-моделі Samsung демонструють розширені можливості міркування, які забезпечують виняткову продуктивність у перекладі в реальному часі, багатомовних розмовах та інтелектуальному підсумовуванні.



У сфері інтелектуальної робототехніки Samsung використовує платформу NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition для просування виробничої автоматизації та гуманоїдної робототехніки, прискорюючи впровадження та підвищуючи автономність у додатках фізичного AI наступного покоління.



Samsung також працює з низкою AI-платформ NVIDIA для з’єднання віртуальної симуляції та даних про реальних роботів, що дозволяє роботам розуміти своє оточення, приймати рішення та інтелектуально функціонувати в реальних умовах. Використовуючи роботизовану платформу NVIDIA Jetson Thor, Samsung прискорює міркування AI в реальному часі, виконання завдань та контроль безпеки в інтелектуальних роботах.



Samsung планує розширити використання цих технологій на інфраструктуру своєї Фабрики AI та на ширші сфери свого бізнесу, розбудовуючи інтелектуальну виробничу екосистему, яка об’єднує AI та робототехніку.





Samsung також співпрацює з NVIDIA, корейськими телекомунікаційними операторами, науковими та дослідницькими установами для сприяння співпраці у розробці AI-RAN.



AI-RAN — це ключова технологія мобільного зв’язку наступного покоління, яка інтегрує обчислювальну потужність AI у можливості мобільної мережі. Вона дозволяє агентному та фізичному AI (таким як роботи, дрони та обладнання для промислової автоматизації) інтелектуально функціонувати, відчувати, обробляти дані та виконувати інференс у реальному часі на периферії мережі, ближче до точок, де фізичний AI підключається до мережі. Ця мобільна мережа на основі AI відіграватиме вирішальну роль як нейронна мережа, необхідна для широкого впровадження фізичного AI.



Ця нова ініціатива базується на минулорічній співпраці Samsung та NVIDIA, яка успішно завершила дослідну перевірку концепції AI-RAN шляхом поєднання програмно-орієнтованої мережі Samsung та GPU NVIDIA. Компанії продовжать зміцнювати свою поточну співпрацю щодо AI-RAN.

