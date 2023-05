Очікується зростання витрат на ІТ та бізнес-послуги в Європі до 2027 року

22 мая 2023 г., 15:35

IDC очікує, що витрати на ІТ та бізнес-послуги в Європі зростуть на 5,3% у порівнянні з попереднім роком у 2023 році і досягнуть 320,8 млрд доларів. Середньорічний темп зростання (CAGR) у період 2023-2027 рр. прогнозується на рівні 5,6% для Західної Європи (WE) та 5,8% для Центральної та Східної Європи (CEE) - динаміка, яка демонструє постійну стійкість європейських ринків послуг у турбулентні часи. Витрати протягом прогнозованого періоду будуть зумовлені інвестиціями в цифрові можливості з боку підприємств та державних установ, які прагнуть стати першими цифровими організаціями.



У 2022 році ринок послуг WE зафіксував майже двозначне зростання в річному обчисленні завдяки високим показникам багатьох провідних постачальників ІТ-послуг. IDC прогнозує уповільнення зростання до 5,4% у 2023 році через вплив енергетичної кризи, війни в Україні та структурних змін в інвестиціях у країнах Східної Європи. Сильне відновлення не очікується до 2025 року.



У період 2023-2027 рр. прогнозується, що проектно-орієнтовані послуги будуть найбільш швидкозростаючим сегментом, очолюваним бізнес-консалтингом і витратами на розробку користувацьких додатків. В рамках керованих послуг очікується значне зростання послуг хостингової інфраструктури через постійний попит на потужності хостингових сервісів. В освіті посилюється перехід до цифрового навчання, що є прямим наслідком пандемії Covid, що призводить до зростання витрат на відповідні допоміжні послуги.



"Європейські організації вивчають можливості використання штучного інтелекту у своїй діяльності, що призведе до прискорення інвестицій у проектно-орієнтовані послуги, - наголошує Іржі Новотний (Jiri Novotny), менеджер з досліджень програмного забезпечення та корпоративних додатків в IDC. - Організації, які прагнуть перенести процеси в хмару, будуть інвестувати в модернізацію своїх поточних додатків, переміщуючи їх в гібридні хмарні інфраструктури, реархітектуру в хмарні додатки або вдосконалюючи їх за допомогою нових хмарних додатків".



Підприємства одночасно зосереджуються на сталості як найважливішому стратегічному пріоритеті в прогнозованому періоді. Ініціативи, пов'язані зі сталим розвитком, стимулюватимуть інвестиції насамперед в ІТ-консалтинг, а також у розробку спеціальних додатків і створення нового програмного забезпечення.



Ринок CEE залишається стійким завдяки попиту на цифрову трансформацію та послуги ІТ-аутсорсингу. Очікується, що проектно-орієнтовані витрати, включаючи розробку та кастомізацію програмного забезпечення, будуть найбільш швидкозростаючим сегментом, за яким слідують керовані послуги завдяки постійним інвестиціям в операційну оптимізацію. Крім того, політична та економічна ситуація в регіоні може також вплинути на іноземні інвестиції та можливості фінансування з боку ЄС у деяких країнах (чинник, відсутній у WE). У цьому році очікується помірне зростання з відновленням у наступному, коли макроекономічні умови (рівень інфляції, високі ціни на енергоносії, геополітична нестабільність) покращаться.

