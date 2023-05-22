Spacetop – ноутбук без дисплея

22 мая 2023 г., 14:35

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Компанія Sightful представила своє оригінальне рішення – ноутбук Spacetop, у якому замість традиційного дисплея використовуються окуляри доповненої реальності. За задумом розробників, це дозволяє не тільки забезпечити підвищену конфіденційність при роботі в громадських місцях, але й значно розширити площу виведення інформації, оскільки зображення, що проектується в окулярах, еквівалентно екрану з діагоналлю 100 дюймів.



За своєю конструкцією цей пристрій повторює традиційне компонування ноутбуків з тією лише різницею, що над клавіатурою розташована ніша для окулярів, яка прикривається кришкою, що відкидається. Габарити його корпусу 254х229 мм, завтовшки 25 мм, а маса – 1,36 кг. Апаратна платформа включає процесор Snapdragon 865, 8 оперативної та 256 ГБ енергонезалежної пам'яті. В оснащенні ноутбука набір бездротових інтерфейсів, що включає 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. А за допомогою двох портів USB-C з функцією DisplayPort 1.4 можна за потреби під'єднати зовнішній монітор. У кришку над нішею для окулярів вмонтовано вебкамера з роздільною здатністю 2560×1920. Вбудована батарея забезпечує до п'яти годин автономної роботи, а заряджається на 85% менш ніж за дві години.



Мабуть, найважливішим компонентом цього рішення є VR-окуляри, які для кожного ока забезпечують роздільну здатність 1080p з частотою оновлення 72 Гц. При розмірах 146x175x44 мм їхня вага становить 106 грамів. Конструкція окулярів передбачає магнітне кріплення коригувальних лінз. За потреби вони надаються виробником безоплатно. До складу окулярів входять компактні динаміки.



Працює пристрій на базі відкритої версії Android. Sightful пропонує придбати ноутбук Spacetop за $2000.

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