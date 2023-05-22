Ricoh та Toshiba об'єднають виробництво офісних принтерів та копіювальних апаратів

22 мая 2023 г., 16:35

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Ricoh і Toshiba офіційно повідомили, що об'єднають виробництво принтерів, копіювальних апаратів та іншої офісної техніки на тлі зниження попиту через поширення віддаленої роботи та безпаперових офісів.



Як повідомляється, це створює найбільшого світового гравця у сегменті.



Угода, про яку оголошено, об'єднає виробництво, яким займаються Ricoh і Toshiba Tec, в єдину компанію у травні-червні 2024 році. Ricoh отримає контрольний пакет акцій.



У середньо- та довгостроковій перспективі компанії також розглянуть можливість реструктуризації заводів. Продажі та маркетинг будуть здійснюватися окремо.



Оскільки очікується, що ринок продовжить скорочуватися на кілька відсотків на рік, партнерство між Ricoh і Toshiba може підштовхнути інших до подібних домовленостей.



За IDC, частка Ricoh на світовому ринку лазерних багатофункціональних принтерів формату А3 у 2022 році становила 15,2%, або приблизно 510 000 одиниць, поступаючись лише Canon. Toshiba Tec посіла сьоме місце з часткою 7,2%.



Загальний обсяг поставок обох компаній склав близько 750 000 одиниць, що зробило б інтегровану компанію найбільшою у світі у сегменті.



Японські виробники, включаючи Canon, Ricoh, Konica Minolta та Fujifilm Business Innovation, займають понад 80% світового ринку.



Виробники офісної техніки наразі стикаються з надлишком потужностей, оскільки попит на офісний друк неухильно знижується. Ricoh і Toshiba планують заохочувати інших приєднатися до нової компанії.



Тенденція до безпаперової роботи вже намітилася, коли через пандемію коронавірусу набула поширення віддалена робота, що ще більше знизило попит на копіювання. Японська паперова асоціація прогнозує, що внутрішній попит на офісний папір у 2023 році знизиться на 5% порівняно з попереднім роком до 1,46 мільйона тонн. У порівнянні з 2019 роком попит впаде на 18%.



За даними Японської асоціації виробників бізнес-машин та інформаційних систем, глобальні поставки копіювальної техніки та багатофункціональних принтерів у 2022 році склали 4,06 млн одиниць, що на 16% менше, ніж п'ятьма роками раніше.

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