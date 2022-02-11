NZXT представила корпус H1 форм-фактора SFF

11 февраля 2022 г., 15:25

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор NZXT в Украине, сообщила о том, что этот производитель выпустил новую модель корпуса H1, нацеленную на упрощение создания мощных систем в компактном форм-факторе.



Среди отличительных особенностей новинки отмечается увеличенный объем, что позволяет установить более мощные компоненты; увеличенную перфорацию, дающую возможность улучшить отвод тепла, и дополнительные встроенные компоненты.



Модель H1 представляет собой SFX-решение «все в одном», которое комплектуется AIO-кулером, блоком питания и предварительно проложенными кабелями для удобного управления распределительной системой. В оснащении новинки также добавленный на переднюю панель порт USB A и обновленная райзер-карта PCIe Gen 4.



Большая площадь перфорирования панелей и увеличенный с 13 до 15.6 литров объем дают возможность установки графики последнего поколения от AMD и NVIDIA. В оснащении модели также акцентируется внимание на крыльчатку в зоне размещения GPU, выдувающую поток горячего воздуха через заднюю панель, и блок питания повышенной с 650 до 750 Вт мощности.

Дополнительный контроллер вентилятора через приложение NZXT CAM позволяет настраивать кривые нагрузки, контролировать температуру, систему и другие параметры для создания профилей, подходящих для разнообразных задач пользователя.



Как сообщили представители Diweave, устройство будет доступно со склада в третьем квартале по ориентировочной цене 18 тыс грн.

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