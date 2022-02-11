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Lockheed Martin Aeronautics делает ставку на Siemens Xcelerator в цифровых инженерных преобразованиях

11 февраля 2022 г., 14:45
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Компании сообщили о заключении многолетнего контракта, который предусматривает использование портфеля Xcelerator компании Siemens для достижения цифровой трансформации американского высокотехнологического производителя.

Подразделение аэронавтики компании Lockheed Martin выбрало портфель программного обеспечения и услуг Xcelerator для поддержки и ускорения цифровых инженерных преобразований.

Как отмечается, в рамках соглашения америсканская компания планирует использовать Xcelerator для достижения поставленных целей в области цифровой трансформации с учетом задач миссии – ускорения жизненного цикла программ, снижения затрат и стимулирования инноваций.

«Lockheed Martin Aeronautics является лидером в аэрокосмической отрасли, и решение расширить внедрение портфеля Xcelerator от Siemens позволяет реализовывать цифровые инициативы и выигрышные программы, – заявил Тони Хеммельгарн, президент и главный исполнительный директор Siemens Digital Industries Software. –Опираясь на наш опыт работы над программой F-35 и тесное сотрудничество, компания Siemens рада помочь Lockheed Martin ускорить производство и выполнить требования контрактов министерства обороны как для текущих программ, так и для новых инициатив».

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