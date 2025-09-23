Nvidia інвестує 100 млрд дол. в OpenAI для розгортання масивної АІ-інфраструктури

23 сентября 2025 г., 9:35

Компанії Nvidia та OpenAI офіційно оголосили про стратегічне партнерство, в рамках якого буде розгорнуто щонайменше 10 гігават систем Nvidia для інфраструктури OpenAI наступного покоління. Ця інфраструктура буде використовуватися для навчання та запуску нових моделей на шляху до створення суперінтелекту. Для підтримки розгортання, включаючи дата-центри та енергетичні потужності, Nvidia має намір інвестувати до 100 млрд доларів в OpenAI.

Як зазначають аналітики, цей крок підкреслює зростаюче переплетіння інтересів технологічних гігантів, що розробляють передові АІ-системи. Угода дає Nvidia, виробнику чипів, фінансову частку в найвідомішій АІ-компанії, яка вже є її важливим клієнтом. Водночас інвестиція забезпечує OpenAI необхідним капіталом та доступом до передових чипів, що є ключовим для підтримки її домінування в умовах зростаючої конкуренції.

«Nvidia та OpenAI підштовхували одна одну протягом десятиліття, від першого суперкомп’ютера DGX до прориву ChatGPT, - заявив Дженсен Хуан (Jensen Huang), засновник і генеральний директор Nvidia. - Ці інвестиції та інфраструктурне партнерство знаменують наступний крок вперед - розгортання 10 гігават для живлення нової ери інтелекту».

Сем Альтман (Sam Altman), співзасновник і генеральний директор OpenAI, відзначив: «Все починається з обчислювальних потужностей. Обчислювальна інфраструктура стане основою для економіки майбутнього, і ми будемо використовувати те, що будуємо з Nvidia, щоб створювати нові АІ-прориви та масштабувати їх для людей і бізнесу».

Перша фаза розгортання запланована на другу половину 2026 року, з використанням майбутньої платформи Nvidia Vera Rubin.

Акції Nvidia зросли на 4,4% після оголошення, досягнувши рекордного внутрішньоденного максимуму. Акції Oracle, що займається будівництвом дата-центрів, зросли приблизно на 6%.

Аналітики позитивно оцінюють угоду для Nvidia, але також висловлюють занепокоєння, що частина інвестиційних коштів Nvidia може повертатися до неї у вигляді покупок чипів. За словами юриста з антимонопольного права Андре Барлоу (Andre Barlow), угода може змінити економічні стимули та потенційно закріпити монополію Nvidia в галузі чипів завдяки лідерству OpenAI у програмному забезпеченні.

Варто зазначити, що OpenAI також працює над планами створення власних АІ-чипів у співпраці з Broadcom і TSMC, щоб знайти дешевшу альтернативу продукції Nvidia. Представники OpenAI заявили, що нова угода не змінює цих зусиль.

