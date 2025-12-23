 
`

Уряд затвердив електронну базу виробників і постачальників товарів та послуг оборонного призначення

23 декабря 2025 г., 8:15
0 
 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регулює створення та роботу оновленого Реєстру зброярів - електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

 «Оновлений цифровий Реєстр зброярів - це фундаментальний крок до прозорих оборонних закупівель. Це рішення - частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська», – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Мета - підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній сфері.

 Що дасть електронний Реєстр зброярів після впровадження:

●     Замовникам - актуальний і захищений довідник постачальників та інструменти для оцінки ризиків.

●     Виробникам - прозоріші умови участі в оборонних закупівлях.

●     Військово-політичному керівництву - в перспективі - повні дані про спроможності оборонної промисловості для прийняття рішень.

Реєстр є закритою системою з розподіленими правами користування. Це мінімізує ризики витоку даних і забезпечує захищений простір для взаємодії учасників. Рішення ухвалене на виконання Державної антикорупційної програми.

«Інформація щодо українських зброярів у воєнний час є чутливою і малодоступною. Тому раніше замовники зверталися напряму до конкретних постачальників або шукали їх неформально, що зменшувало конкуренцію та могло створювати корупційні або безпекові ризики. Реєстр зброярів стане безпечним “містком” між державними замовниками у сфері оборони та виробниками», — пояснила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

«За допомогою Реєстру державні замовники у сфері оборони зможуть розсилати запити на цінові пропозиції та отримувати перевірену інформацію про постачальників. Постачальники, своєю чергою, отримуватимуть усі запити щодо заявлених ними товарів, робіт і послуг у власному електронному кабінеті. Це забезпечить прозоріший доступ до закупівель», — прокоментував Артем Романюков, керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони України.

