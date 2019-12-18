Новый MacBook Pro стоит от 79999 грн

18 декабря 2019 г., 13:16

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Компания «АСБИС-Украина», официальный авторизированный дистрибьютор техники Apple, объявила о старте продаж в Украине нового Apple MacBook Pro. Уже в декабре модель из обновленной линейки MacBook Pro с диагональю 16 дюймов доступна для отечественных потребителей в торговых сетях авторизированных реселлеров Apple.

Напомним, что MacBook Pro 2019 — самый большой ноутбук Apple, обладающий наиболее высоким ресурсом аккумулятора для MacBook Pro и наиболее тонкими рамками экрана Retina с ярокстью до 500 кд/м² и широким цветовым охватом P3. Он оснащен новой клавиатурой Magic Keyboard с панелью Touch Bar и датчиком Touch ID и улучшенной системой охлаждения, которая позволила увеличить максимальную постоянную мощность MacBook Pro при интенсивных нагрузках почти на 12 Вт по сравнению с предыдущими моделями.

На 16-дюймовые MacBook Pro установлены новейшие процессоры Intel Core 9-го поколения с 6 или 8 ядрами и ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц, что повышает продуктивность до 2,1 раза по сравнению с 15-дюймовым MacBook Pro с 4-ядерным процессором. В платформе Apple впервые появилась возможность использовать оперативную память объемом до 64 ГБ.

Емкость SSD-накопителя увеличилась вдвое, до 512 ГБ и 1 ТБ в стандартных конфигурациях, кроме того, впервые на MacBook Pro можно установить SSD-накопитель с емкостью 8 ТБ.

Абсолютно новая аудиосистема Hi-Fi из шести динамиков и обновленные микрофоны позволяют снизить уровень шума на 40 процентов.

На MacBook Pro устанавливается первый мобильный дискретный графический процессор профессионального уровня, созданный с использованием технологии 7 нм новый AMD Radeon Pro серии 5000M. Кроме того, на MacBook Pro впервые можно использовать до 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Обеспечивать такую высокую продуктивность помогает аккумулятор с наивысшей емкостью среди всех ноутбуков Mac — 100 Вт/час, для которого заявлено время работы без подзарядки до 11 часов при беспроводном подключении к интернету или при просмотре видео в приложении Apple TV.

MacBook Pro уже в продаже во всех авторизированных национальных розничных сетях Украины по цене от 79999 грн.

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