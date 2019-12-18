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PowerWalker VI CW – новая серия линейно-интерактивных ИБП

18 декабря 2019 г., 14:18
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PowerWalker VI CW – новая серия линейно-интерактивных ИБП

По сообщению компании Diweave, официального поставщика решений PowerWalker в Украину, в линейке источников бесперебойного питания этого производителя появилась новая серия линейно-интерактивных ИБП.

Серию PowerWalker VI CW отличает формируемая на выходе чистая синусоида, она была разработана для использования как дома, так и в офисе.

В серию PowerWalker VI CW входит четыре модели, которые предлагаются с двумя разными типами розеток – IEC и Schuko. Диапазон мощности ИБП в этой серии составляет от 1100 до 3000 ВА.

Поскольку ИБП серии VI CW относятся к категории линейно-интерактивных, они обеспечивают в выходном сигнале чистую синусоиду.  Устройства поддерживают функцию AVR для стабилизации напряжения, поэтому данные ИБП могут защищать не только компьютерную инфраструктуру, но и весьма чувствительные сетевые устройства, а также некоторые бытовые приборы / электронику. Однако традиционно источники бесперебойного питания в основном  обеспечивают безопасное энергоснабжение компьютеров.

PowerWalker VI CW – новая серия линейно-интерактивных ИБП


Среди возможностей ИБП серии PowerWalker VI CW стоит отметить наличие программируемых розеток встроенный ЖК-дисплей, который позволяет считывать сообщения ИБП и его ключевые рабочие параметры. Имеется возможность подключения ИБП к компьютеру через интерфейс USB. Это дает возможность использовать дополнительное программное обеспечение, или устройство работает в режиме HID. Аппараты также позволяют установку дополнительного сетевого адаптера (SMNP).
Поставки в Украину ИБП PowerWalker серии VI CW ожидаются в первом квартале 2020 года.

Представители Diweave сообщили, что представленные устройства буду доступны со склада уже в ближайший месяц по следующим рекомендованным розничным ценам: VI 1100 CW – 6917 грн., VI 1500 CW – 7692 грн., VI 2000 CW – 10428 грн., VI 3000 CW – 11615 грн.


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