NextDNS станет вторым базовым провайдером DNS-over-HTTPS в Firefox

18 декабря 2019 г., 12:28

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Mozilla объявила во вторник, что добавит NextDNS к Cloudflare в качестве ещё одного провайдера DNS-over-HTTPS (DoH), предусмотренного по умолчанию в Firefox.

DoH дает пользователям браузера возможность скрывать DNS-трафик от отслеживания посторонними. Весь трафик не только шифруется, но также переносится с порта 53 (для трафика DNS) на порт 443 (для HTTPS), благодаря чему запросы и ответы DNS маскируются внутри обычного потока зашифрованного контента HTTPS.

Первоначально поддержка DoH была добавлена ​​в версию Firefox 62, выпущенную в сентябре 2018 и предусматривала перенаправление трафика DNS на серверы Cloudflare. Позднее в том же году появилась возможность выбирать другие преобразователи (resolver) DoH, но Cloudflare, разработавшая протокол DoH вместе с Mozilla, оставался провайдером этого сервиса, выбираемым по умолчанию.

Mozilla сообщила, что NextDNS смогла удовлетворить условиям программы Trusted Recursive Resolver (TRR), что позволит со следующего года включить её как вторую опцию в раздел меню Firefox -> Options -> General -> Network Settings -> Settings -> Enable DNS over HTTPS .

В число упомянутых условий TRR входят ограничение и прозрачность данных, собираемых NextDNS с сервера DoH, используемого в Firefox, а также обещание не блокировать, не редактировать и не фильтровать DNS-трафик, иначе как по требованию властей и в предусмотренном законодательством порядке.

Добавив NextDNS в Firefox, Mozilla отвечает на высказывавшиеся критиками последние несколько месяцев в её адрес обвинения в симпатиях к Cloudflare и в ущемлении альтернативных провайдеров DoH.

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