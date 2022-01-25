Новый десктоп HP OMEN 45L оснащен системой охлаждения процессора Cryo Chamber

25 января 2022 г., 15:15

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Компания HP продемонстрировала новую линейку игровых устройств: настольный компьютер OMEN 45L и обновленный OMEN 25L, а также десктоп в компактном корпусе Victus 15L и первый игровой монитор HP с поддержкой игровых приставок нового поколения – OMEN 27u 4K.



Главной отличительной особенностью настольного ПК OMEN 45L является запатентованное решение для охлаждения процессора OMEN Cryo Chamber. Отсек с ним поднят над внутренним содержимым корпуса на 43 мм, при этом в него можно устанавливать системы жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами (360 мм), что позволяет снизить температуру процессора при полной нагрузке на 6°C по сравнению с аналогичной моделью без OMEN Cryo Chamber. Такая система получает воздух извне, а не втягивает тот, что активно нагревается различными компонентами внутри корпуса.



Аппаратная платформа включает графику вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3090 с 24 ГБ памяти GDDR6X или AMD Radeon RX 6700 XT, процессоры Intel Core i9-12900K 12-го поколения или 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 9 5900X, установленные с использованием термопасты Shin-Etsu MicroSi Extreme. Компьютеры будут поставляться с операционной системой Windows 11.



В состав ПК входит также оперативная память HyperX DDR4 3733 МГц объемом до 64 ГБ; до 2 твердотельных накопителей WD Black M.2 PCIe NVMe по 2 ТБ каждый, а также имеется возможность установки дополнительного хранилища в виде двух 2,5-дюймовых SATA SSD накопителей и двух 3,5-дюймовых дисковых SATA-накопителей. Компьютер оснащен блоком питания Cooler Master 80 PLUS Gold ATX мощностью до 800 Вт. Внутренние компоненты охлаждаются с помощью семи 120-мм вентиляторов Cooler Master с поддержкой ARGB-подсветки, которой можно управлять через OMEN Gaming Hub.



Среди возможностей предустановленного программного обеспечения OMEN Gaming Hub – управление внутренними функциями, такими как Undervolting (снижение напряжения на процессоре с целью уменьшения его тепловыделения и шума от вентиляторов), Performance Mode (опция, которая позволяет автоматически повысить производительность оперативной памяти путем оптимизации операций доступа памяти внутри чипсета), Network Booster (программы для повышения скорости любого соединения с Интернетом) и System Vitals (утилита для настройки изменения цвета светодиодных индикаторов OMEN в зависимости от загруженности системы и температуры элементов).



Представленный прошлой весной, настольный компьютер OMEN 25L получил переработанный корпус с улучшенными температурными характеристиками и легкосъемными панелями в элегантном дизайне. Он оснащен RGB-подсветкой, управляемой через OMEN Gaming Hub. Новинка предлагает значительно улучшенные тепловые характеристики за счет 120-мм фронтального вентилятора. Платформа поддерживает графические карты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6700 XT, а также флагманские процессоры до Intel Core i7 12-го поколения или новейшие чипы AMD Ryzen.



Модель Victus by HP 15L – это первый настольный компьютер в представленной летом линейке Victus , он отличается компактным дизайном и представлен в двух вариантах расцветки: Mica Silver и Ceramic White. Корпус новинки украшает зеркальный логотип с адаптивной RGB подсветкой. Компьютер оснащен мощным встроенным блоком питания, а также графикой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6600 XT. Поддерживаются новые процессоры Intel Core i7 12-го поколения или новейшие чипы AMD Ryzen 7 серии 5000G и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4.



Игровой монитор OMEN 27u 4K стал первой моделью в линейке OMEN с интерфейсом HDMI 2.1 и возможностью plug-and-play подключения консолей нового поколения. Дисплей оснащен технологией AMD FreeSync Premium Pro для предотвращения разрывов кадров. Установленная IPS-панель поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает 95% охвата цветового пространства DCI-P3. Ее максимальная яркость – 450 нит. Монитор подходит для конфигураций с несколькими экранами. Устройство использует технологию HP Eye Ease и прошло сертификацию Eyesafe, что означает снижение нагрузки на глаза.

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