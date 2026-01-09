Lenovo оновлює серію систем Aura Edition

9 января 2026 г., 16:45

На CES 2026 компанія Lenovo представила нову лінійку бізнес-пристроїв і рішень, створених з підтримки того, як організації та професіонали працюють сьогодні. Поряд з оновленнями серії ThinkPad X1 Aura Edition, орієнтованим на продуктивність ThinkPad X9 15p Aura Edition, адаптивним ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist і новими настільними ПК ThinkCentre X Series, Lenovo розширює свою екосистему рішень аксесуарами для підвищення продуктивності та оновленого сервісу Lenovo Premier Support.



Нові системи ThinkPad X1, ThinkPad X9 15p і ThinkCentre X AIO, створені в межах серії Lenovo Aura Edition у співпраці з Intel, отримали оновлені функції для покращення користувацького досвіду:



Smart Modes – інтелектуально адаптує системні налаштування, персоналізуючи роботу ПК та допомагає користувачам залишатися зосередженими, захищеними й продуктивними з мінімальними зусиллями.



Smart Share – спрощує співпрацю завдяки Tap-to-Share, який тепер підтримує обмін відео та миттєвий обмін фото між сумісними пристроями. Запланована підтримка Tap-to-Pair, що забезпечить ще швидше та зручніше підключення Bluetooth-аксесуарів у майбутньому оновленні.



Smart Care – AI-асистент, який допомагає користувачу усувати несправності, доповнений опційною підпискою Lenovo Device Orchestration, що надає IT-командам розширені інструменти керування парком пристроїв.



«Lenovo й надалі створює технології, які допомагають людям працювати розумніше, завдяки пристроям та користувацькому досвіду, що відповідають реальним потребам сучасних професіоналів», – зазначив Ерік Ю, старший віцепрезидент напряму малого, середнього бізнесу та комерційних продуктів, Lenovo Intelligent Devices Group. «З новими системами ThinkPad і ThinkBook, розширеними можливостями Lenovo Aura Edition та інноваційними концептами на кшталт ThinkPad Rollable XD ми поєднуємо практичний AI, продуману інженерію та перевірену надійність, щоб підтримувати продуктивність і адаптивність бізнесу будь-якого масштабу».



На CES 2026 Lenovo представила ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition та ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition – два флагманські ноутбуки з AI, які здатні змінити очікування професіоналів від ноутбука ультрапреміального класу для бізнесу.



Обидві моделі дебютують з новим дизайном Space Frame – справжнім інженерним проривом, що дозволяє розміщувати компоненти з обох боків материнської плати. Це оптимізує простір, покращує охолодження, забезпечує стабільно високу продуктивність і спрощує ремонт завдяки змінним USB-портам, акумулятору, клавіатурі, динамікам і вентиляторам. Це також дозволило зберегти простір для більшого тактильного тачпада.



Space Frame демонструє підхід до цілеспрямованих інновацій, що визначає спадщину ThinkPad уже понад 30 років. ThinkPad X1 Carbon, який з моменту дебюту у 2012 році було продано понад 10 млн одиниць, залишається символом цього інженерного підходу.



Оснащені процесорами Intel Core Ultra X7 Series 3 з вбудованим графічним процесором Intel Arc з максимальним числом ядер до 12Xe, а також нейронними процесорами нового покоління для прискорення обробки локальних AI-завдань, нові ThinkPad X1 Copilot+ PC забезпечують значний приріст продуктивності та енергоефективності. Оновлена теплова архітектура покращує розсіювання тепла до 20%, підтримує 30 Вт стабільної потужності та в поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5x 9600 МГц справляється зі складними завданнями – від аналітики до створення контенту.



Обидві моделі отримали нову 10 Мп камеру з широким кутом огляду (110°) і вдосконаленою корекцією спотворень від Immervision для найкращої якості зображення та зручності користувача. ThinkPad X1 2-in-1 з оновленим дизайном тепер оснащений новим стилусом з покращеною ергономікою і магнітним кріпленням, який забезпечує покращене зберігання та зручність заряджання.



З урахуванням принципів сталого розвитку, нова серія ThinkPad X1 використовує легко замінні компоненти, упаковку без пластику та корпус, створений з використанням до 75% переробленого алюмінію і 90% переробленого магнію. Нові ThinkPad X1 отримали 9 з 10 балів за ремонтопридатність від iFixit, що демонструє вдосконалення дизайну для спрощення ремонту, та швидшого доступу до компонентів технічними спеціалістами.



Разом нові ThinkPad X1 Carbon та ThinkPad X1 2-в-1 уособлюють невпинне прагнення Lenovo до інновацій, в яких продуктивність і сталий дизайн відповідають потребам сучасного бізнесу.



Створений для малого та середнього бізнесу, prosumer-користувачів і творців, які потребують настільної продуктивності в мобільному форматі, ThinkPad X9 15p Aura Edition розширює межі можливостей професійного ноутбука. Пристрій зберіг дизайн X9, представлений минулого року, має прецизійно фрезерований повністю алюмінієвий корпус з характерним дизайном Engine Hub від Lenovo та повною підтримкою вводу/виводу, а тепер включає повнорозмірний зчитувач SD-карт. Це все поєднує з процесором TDP 45 Вт з акумулятором 88 Вт·год, забезпечуючи стабільну потужність і цілий день автономної роботи.



15,3-дюймовий 2.8K OLED-дисплей, калібрований X-Rite, з частотою оновлення 120 Гц, сертифікацією HDR1000 True Black і піковою яскравістю до 1100 ніт, що гарантує точність кольору для професіоналів.



X9 15p Copilot+ PC оснащений процесорами до Intel Core Ultra X9 Series 3 з вбудованим графічним процесором Intel Arc з максимальним числом ядер до 12Xe та підтримує до 64 ГБ пам'яті LPDDR5x (9600 MT/s) для швидкої роботи в складних робочих процесах.



Щоб спростити щоденну взаємодію, X9 15p пропонує найбільший тактильний сенсорний тачпад ThinkPad (135×85 мм), що забезпечує точніше та комфортніше керування. Для чіткішої гібридної взаємодії ширококутна 10-мегапіксельна камера працює разом із нещодавно розробленою аудіосистемою з шістьма динаміками, забезпечуючи чіткіше відео та більш захопливий звук під час зустрічей. Виготовлений з 50% переробленого алюмінію та зареєстрований EPEAT Gold, X9 15p відображає прагнення Lenovo до продуктивності, точності та більш екологічного виготовлення.



ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, який перетворився від концепту до комерційного втілення, представляє моторизований шарнір подвійного обертання, який автоматично регулює дисплей відповідно до пози, режиму роботи або кута презентації. Нова конструкція електродвигуна шарніра обертається швидше та тихіше, ніж попередній прототип, а підвищена міцність забезпечує плавний та надійний перехід між режимами ноутбука, планшета та спільного використання. Розроблений не лише як демонстрація адаптивної інженерії, але і як надійна система для щоденного використання, Auto Twist пропонує продуктивність, якість збірки та преміальні компоненти, що націлює його на різноманітні обчислювальні потреби малого та середнього бізнесу.



Побудований на процесорах Intel Core Ultra Series 3 з досвідом Copilot+ PC, ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist поєднує інтелектуальні рухи з преміальною якістю виготовлення. Його більший 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2.8K (120 Гц, 500 ніт, підтримка Dolby Vision) забезпечує насичені кольори та чітку контрастність для презентацій та творчої роботи, що доповнюється фронтальними динаміками Dolby Atmos, які обертаються синхронно з екраном для стабільного відтворення звуку. Більший акумулятор місткістю 75 Вт·год забезпечує тривалу продуктивність, а тонкий та легкий корпус (1,4 кг) зберігає лаконічну естетику ThinkBook.



Після ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, Lenovo представляє своє нове рішення SMB Vertical AI Solution – набір програм на базі AI, що використовують високопродуктивні обчислювальні потужності робочих станцій ThinkStation і також розроблені для ThinkBook та деяких комерційних пристроїв, таких як ThinkCentre X Tower. Розроблене для покращення взаємодії та створення контенту, воно забезпечує більш безпечну транскрипцію зустрічей на пристрої, багатомовні субтитри та, незабаром, генерацію відео за допомогою AI, яка обробляється локально для покращення конфіденційності та швидкості. Це рішення продовжує зобов’язання Lenovo щодо впровадження бізнес-можливостей штучного інтелекту у свій комерційний портфель, зберігаючи при цьому дані в безпеці користувача.





ThinkCentre X AIO Aura Edition Copilot+ PC оснащений 27,6-дюймовим дисплеєм QHD зі співвідношенням сторін 16:18. Це забезпечує унікальну, майже квадратну область огляду, ідеальну для творців, програмістів та фахівців з обробки даних, яким зручно переглядати дві сторінки формату A4 або повні набори даних у зручному для перегляду портретному режимі.



Завдяки процесорам Intel Core Ultra Series 3 він забезпечує ефективну роботу в різних робочих процесах. Додаткова інтелектуальна камера зі штучним інтелектом підтримує Lenovo DeskView на базі програмного забезпечення Lenovo AI Turbo Engine, для оцифрування документів, розміщених перед екраном, для миттєвого обміну ними. А чотири динаміки Harman Kardon та масив із чотирьох мікрофонів забезпечують співпрацю студійного рівня. Завдяки Lenovo Share Zone моноблок стає одночасно комп’ютером і монітором, розділяючи екран на дві частини для відображення контенту моноблока в одній частині та контенту з підключеного зовнішнього пристрою в іншій.



Преміальний ThinkCentre X Tower забезпечує масштабовану продуктивність настільного комп'ютера для робочих процесів зі штучним інтелектом та ресурсомісткими робочими процесами, підтримуючи його завдяки двом варіантам графічного процесора та програмному забезпеченню Lenovo AI Fusion Solution з можливістю локального донавчання моделей до 70 млрд параметрів. Його 34-літровий корпус покращує повітряний потік та зручність обслуговування, поєднуючи біометричний вентилятор для тихішого та ефективнішого охолодження, що допомагає збалансувати продуктивність та температуру. ThinkCentre X Tower також доступний з помічником Lenovo Sensor Hub, який забезпечує мультимодальне сприйняття середовища з використанням візуальних, радарних, акустичних та екологічних даних для інтерпретації присутності користувача та умов навколишнього середовища. Це дозволяє настільному комп'ютеру обробляти дані локально та регулювати продуктивність, конфіденційність та енергоспоживання в режимі реального часу, зберігаючи дані на пристрої.



Обидві моделі сертифіковані EPEAT Gold та ENERGY STAR.



«У міру того як штучний інтелект дедалі глибше інтегрується в бізнес-процеси, ми зосереджуємося на тому, щоб комерційні настільні рішення ставали більш адаптивними, чутливими та інтуїтивними», – зазначив Джонсон Цзя, старший віцепрезидент глобального інноваційного центру Lenovo Intelligent Devices Group. – «З новою серією ThinkCentre X та такими технологіями, як Lenovo Sensor Hub і AI Fusion Solution, ми розвиваємо портфель рішень, який дозволяє клієнтам отримувати користь від AI безпечно, практично та з можливістю масштабування, водночас продовжуючи інновації у сферах, що формують майбутнє комерційних обчислень».

