«ІТ-Інтегратор» розгорнув систему відеоспостереження у місті Богодухів на Харківщині

25 января 2022 г., 14:35

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Компанія «ІТ-Інтегратор» реалізувала у Богодухові Харківської області проєкт «Безпечне місто», що передбачає комплексне оснащення камерами відеоспостереження вулиць, транспортних розв’язок та місць масового перебування людей, накопичення даних та передачу їх захищеними каналами до відповідних служб з метою реагування.

Богодухів – місто районного підпорядкування, центр Богодухівського району. Розташований на північному заході Харківської області. Спеціалісти інтегратора встановили по місту 70 відеокамер Uniview, а також розгорнули програмне забезпечення з розпізнаванням автомобільних номерів «Вежа», що інтегрується з базою МВС. До складу рішення увійшли також монітори, реєстратори, серверна стійка та інше обладнання.

Завдяки побудованій містом структурованій кабельній мережі, у Богодухова з’явилась можливість реалізувати у майбутньому різноманітні сучасні проєкти, інтегровані в нову систему, а також під’єднати до неї електронний документообіг та систему звернення громадян до влади «Електронний мер».

«Безпека – це перший крок на шляху розбудови відповідального суспільства. Адже встановлення на вулицях сучасних засобів відеоконтролю не тільки підвищує відповідальність у разі інцидентів, але й працює на їх упередження. Проєкт був реалізований за три місяці при активній підтримці Харківської обласної ради. Він є чудовим прикладом того, як розпочати побудову безпечних міст при невеликих бюджетах для інших громад та регіонів України», – каже Дмитро Пастушок, директор східного регіонального управління «ІТ-Інтегратор».

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