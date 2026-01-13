ASUS V400 AiO - перший у світі моноблок на базі Snapdragon X

13 января 2026 г., 12:35

ASUS V400 AiO (VM441QA) — це перший у світі моноблок категорії Copilot+ PC на базі Snapdragon X, що поєднує високу продуктивність з елегантним ультратонким корпусом. 24-дюймовий дисплей Full HD з широкими кутами огляду (178°) та опціональною сенсорною панеллю робить роботу, навчання та розваги максимально зручними та інтуїтивно зрозумілими. Процесор Snapdragon X гарантує швидку й тиху роботу ASUS V400 AiO. Моноблок працює в режимі багатозадачності, а також підходить для творчих завдань, повсякденних ігор та повноцінного використання AI-функцій Copilot з локальним прискоренням (NPU 45 TOPS). Завдяки двом 3-ватним динамікам із підтримкою Dolby Atmos та оптимальному набору портів введення-виведення, цей моноблок є компактним, енергоефективним та інтелектуальним рішенням для сучасного дому та офісу.



Натхнена естетикою сучасного інтер’єру, нова лінійка домашніх настільних ПК ASUS серії V (VM701MG, VM501MH, V501MV, V501SV) поєднує в собі натуральні текстури, м’яке підсвічування з колірною температурою 4000K та закруглені краї. Вони створюють теплу, заспокійливу атмосферу та вписуються в сучасний житловий простір. У цих ПК поєднується зручний для домашнього використання дизайн і тиха система охолодження, до складу якої входять великий корпусний вентилятор, мідна теплова трубка та вентиляційний канал у задній частині корпусу, що забезпечують стабільну й безшумну роботу навіть під високим навантаженням. Завдяки новітнім процесорам Intel або AMD Ryzen (зокрема Ryzen AI 7 із NPU продуктивністю понад 50 TOPS для роботи функцій Copilot+) та можливості конфігурування двома графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 5060, кожен комп’ютер забезпечує бездоганну роботу під час повсякденних завдань, розваг та творчості.



Комп’ютери V-серії поєднують надійність корпоративного класу з високою енергоефективністю 80 PLUS Platinum. Завдяки використанню твердотільних конденсаторів і суворим тестам на витривалість, ці пристрої гарантують роки стабільної роботи, доповнюючи сучасний дім.

