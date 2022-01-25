Бренд DHL в IV квартале 2021 г. впервые возглавил рейтинг популярности у организаторов фишинговых атак

25 января 2022 г., 15:55

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Команда Check Point Research выпустила отчет о брендах, которые чаще всего встречались в фишинговых атаках в последней четверти 2021 г. В него вошли компании, которые киберпреступники имитировали чаще всего с целью кражи персональных данных и платежной информации пользователей с октября по декабрь.

С ростом новых случаев заражения Covid-19 и праздничным сезоном впервые на лидирующую позицию вышла компания DHL, подвинув Microsoft. Социальные сети укрепляют свои позиции: WhatsApp и LinkedIn заняли более высокие места в рейтинге.

DHL (23% всех фишинговых атак в мире);

Microsoft (20%);

WhatsApp (11%);

Google (10%);

LinkedIn (8%);

Amazon (4%);

FedEx (3%);

Roblox (3%);

Paypal (2%);

Apple (2%).

В фишинговых атаках злоумышленники стремятся имитировать официальный сайт известного бренда, выбирая похожее доменное имя или URL-адрес и копируя дизайн страницы. Ссылку на поддельный сайт потенциальным жертвам отправляют по электронной почте или через SMS. Также на фишинговый сайт можно попасть случайно, просматривая страницы в Интернете, или через вредоносное мобильное приложение. Очень часто на таких сайтах содержится специальная форма для сбора учетных данных, платежной и другой конфиденциальной информации пользователей.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, следует быть очень внимательным к самым мелким нюансам при работе с такими популярными сервисами, как то неправильно написанный домен, опечатки, неверные даты или другие подозрительные детали.

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