Бренд DHL в IV квартале 2021 г. впервые возглавил рейтинг популярности у организаторов фишинговых атак

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Команда Check Point Research выпустила отчет о брендах, которые чаще всего встречались в фишинговых атаках в последней четверти 2021 г. В него вошли компании, которые киберпреступники имитировали чаще всего с целью кражи персональных данных и платежной информации пользователей с октября по декабрь.
С ростом новых случаев заражения Covid-19 и праздничным сезоном впервые на лидирующую позицию вышла компания DHL, подвинув Microsoft. Социальные сети укрепляют свои позиции: WhatsApp и LinkedIn заняли более высокие места в рейтинге.
- DHL (23% всех фишинговых атак в мире);
- Microsoft (20%);
- WhatsApp (11%);
- Google (10%);
- LinkedIn (8%);
- Amazon (4%);
- FedEx (3%);
- Roblox (3%);
- Paypal (2%);
- Apple (2%).
В фишинговых атаках злоумышленники стремятся имитировать официальный сайт известного бренда, выбирая похожее доменное имя или URL-адрес и копируя дизайн страницы. Ссылку на поддельный сайт потенциальным жертвам отправляют по электронной почте или через SMS. Также на фишинговый сайт можно попасть случайно, просматривая страницы в Интернете, или через вредоносное мобильное приложение. Очень часто на таких сайтах содержится специальная форма для сбора учетных данных, платежной и другой конфиденциальной информации пользователей.
Чтобы не стать жертвой кибермошенников, следует быть очень внимательным к самым мелким нюансам при работе с такими популярными сервисами, как то неправильно написанный домен, опечатки, неверные даты или другие подозрительные детали.
Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point
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