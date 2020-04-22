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Новые промышленные карты памяти SD/microSD Transcend обеспечивают производительность A1

22 апреля 2020 г., 14:15
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Компания Transcend Information представила карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса. Эти карты памяти построены на базе флэш-памяти типа MLC NAND и для них заявлена способность выдерживать до 3 тысяч циклов записи/стирания. Сообщается, что их максимальная скорость передачи данных достигает 100 МБ/с, а рабочий температурный диапазон лежит в пределах от −25 до 85°C. Поэтому карты памяти SD/microSD 410M предназначены для оснащения компактных промышленных устройств, таких как автомобильные и телекоммуникационные системы, интернет вещей (IoT).

Карты памяти Transcend SD/microSD 410M соответствуют спецификациям SD Specification Version 5.1 и UHS-I, а также требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая скорости чтения и записи 100 МБ/с и 22 МБ/с, соответственно.

Новые карты памяти Transcend SD/microSD 410M являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок ECC позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.

Карты памяти SD/microSD 410M предлагаются в вариантах емкостью от 2 до 16 ГБ, и поставляются с трехлетней гарантией.


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