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Объем капиталовложений в полупроводниковую индустрию снизится на 3%

22 апреля 2020 г., 13:45
Объем капиталовложений в полупроводниковую индустрию снизится на 3%

Вследствие пандемии коронавируса аналитики из IC Insights в очередной раз пересмотрели прогноз расходов мировой полупроводниковой индустрии по статье CAPEX.

Ожидается, что общий уровень капитальных расходов сократится в 2020г. на 3% «YoY» и произойдет это, главным образом, из-за крупнейших производителей памяти. Три ключевых чипмейкера этого направления — Samsung, SK Hynix и Micron — снизят общие расходы в 2020 г. по меньшей мере на 15% «YoY». Таким образом, их вклад в объем CAPEX полупроводниковой индустрии снизится с 39,7 млрд долл. в 2019 г., до 33,6 млрд долл. по итогам 2020 г.

C другой стороны, общие расходы прочих полупроводниковых производителей по статье CAPEX увеличатся на 4%, с 62,2 до 65,4 млрд долл. Так, foundry-сегмент в 2019 г., во многом благодаря высоким расходам со стороны TSMC, увеличился на 17%. В текущем году позитивная динамика замедлится, однако составит не менее высокие 8%.


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