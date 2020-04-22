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За квартал аудитория Netflix выросла на 16 млн пользователей

22 апреля 2020 г., 14:45

За квартал аудитория Netflix выросла на 16 млн пользователей

Компания Netflix отчиталась об итогах первого квартала.

Как отмечается, самоизоляция  в условиях пандемии вызвала рост подписок. За прошедший квартал добавилось 15,8 млн пользователей, в прошлом году прирост за I кв. составил 9,6 млн.

Во всем мире сейчас насчитывается 182.9 млн подписчиков сервиса Netflix.

Квартальная выручка сервиса за год выросла с 4,52 млрд долл. до 5,77 млрд долл.

Чистая прибыль Netflix по сравнению с прошлым годом также выросла более чем в два раза с 344 до 709 млн долл.

Активный рост бизнеса заставил компанию за пошедшие три месяца увеличить штат на 2 тыс. человек.

Капитализация компании на данный момент превышает 190 млрд долл.


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